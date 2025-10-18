Tadej Pogacar e la sua nuova Supercar: quanto costa l’Audi RS6 GT total black a edizione limitata

Tadej Pogacar è stato ripreso alla guida di una supercar con cui si muove da qualche tempo. Si tratta di un’Audi RS6 GT prodotta in soli 660 esemplari e che costa non meno di 250 mila euro.

Per un super campione, una super auto. Anche Tadej Pogacar, il fenomeno del ciclismo mondiale che ha monopolizzato la scena 2025, non si discosta da questo luogo comune. E così ha fatto scalpore il bolide parcheggiato a fianco di un pulmino griffato UAE Emirates, sul quale poco dopo è salito il fuoriclasse sloveno. Un'auto sportiva da sogno, una Audi RS6 GT, completamente nera, a edizione limitata: ne sono state prodotte solo 660 esemplari in tutto il mondo e uno se l'ha acquistato Pogacar, per una cifra attorno ai 250 mila euro.

Pogacar e la sua Supercar, parcheggiata vicino al camper della UAE

La velocità è il suo marchio di fabbrica: preferibilmente quando la strada sale, dove Pogacar sprigiona tutta la propria potenza sui pedali per mietere una dopo l'altra, le resistenze dei suoi avversari. Lo ha fatto da gennaio ad ottobre, raccogliendo allori e trionfi come nessun altro e confermandosi tra i più forti ciclisti di ogni tempo, superando momenti difficili e godendosi apoteosi come pochi altri campionissimi. E la velocità, Pogacar sembra apprezzarla anche a quattro ruote visto che l'auto su cui si muove è una splendida Audi RS6 GT completamente nera, che non è passata inosservata nel parcheggio vicino ad un pullman della sua squadra, la UAE Emirates.

L'Audi RS6 GT di Pogacar, prodotta in soli 660 esemplari: quanto costa

Un regalo che lo sloveno si è voluto concedere, a fronte di una stagione splendida. Doveroso, anche visti i guadagni che ha maturato e con i quali proprio il prezzo – comunque altissimo – dell'automobile diventano tutto sommato, briciole. Al prezzo attuale, l'Audi RS6 GT ha un costo non inferiore ai 250 mila euro, ma probabilmente il campione sloveno avrà pagato di più per farsela personalizzare. Monta un motore V8 micro-ibrido biturbo da 4,0 litri, che eroga 630 CV e la casa tedesca ha deciso di produrla in un numero limitato di esemplari. In tutto il mondo se ne contano appena 660 modelli, di cui uno è nelle solide mani di Pogacar.

L'ultimo impegno di Pogacar, la gara-evento contro Vingegaard, Del Toro e Roglic

Pogacar avrà molto tempo adesso per godersi la guida della sua supercar visto che la stagione agonistica di ciclismo è oramai agli sgoccioli. Il campione sloveno è chiamato ad un ultimo colpo di coda ufficiale: domenica prossima il capitano della UAE correrà ad Andorra, in una gara-esibizione, unica, a quattro. Contro altri tre fenomeni della bicicletta: Jonas Vingegaard, Isaac del Toro e Primoz Roglic.