Tutti i record conquistati da Tadej Pogacar dopo il Lombardia 2025: come Merckx, meglio di Coppi

Il successo al Giro di Lombardia 2025 ha consegnato a Tadej Pogacar altri straordinari primati che lo rilanciano tra i più forti di sempre nella storia del ciclismo. Come Merckx è l’unico ad aver vinto Tre Monumento da Campione del mondo, ma ha superato Coppi per vittorie consecutive alla Classica delle Foglie Morte. Non solo: ad oggi è l’unico ad essere andato a podio in tutte le Classiche Monumento in una sola stagione.

Con la conquista del Giro di Lombardia 2025 sabato 11 ottobre, Tadej Pogacar ha riscritto la storia della Monumento d'Autunno ma anche del ciclismo mondiale. Superando Fausto Coppi ed eguagliando Eddie Merckx in una stagione a dir poco perfetta.

Pogacar unico al mondo ad andare a podio in tutte le Monumento in una sola stagione

Nelle corse Monumento in calendario UCI – le classicissime di un giorno – Pogacar vanta anche un altro prestigioso primato assoluto. Dopo la sua quinta vittoria al Lombardia 2025, il fuoriclasse sloveno è stato il primo corridore a salire sul podio in tutte le Monumento in una sola stagione. In questo 2025 – anche se non rappresenta il personale record di vittorie in assoluto – Pogacar ha iniziato con la Milano-Sanremo (3°), per poi cimentarsi sulle strade del Nord, tra Giro delle Fiandre (1°), Parigi-Roubaix (2°) e Liegi-Bastogne-Liegi (1°). Poi, la ciliegina sulla torta con la Classica d'Autunno, il Giro di Lombardia (1°).

Pogacar oltre Fausto Coppi, il Campionissimo fermo a 4 Lombardia consecutivi

Il quinto successo al Lombardia ha riconsegnato alla storia della Classica e del ciclismo mondiale anche un altro primato fenomenale: Pogacar è l'unico a poter vantare una "manita" consecutiva. Se infatti ha eguagliato Fausto Coppi nel numero complessivo di vittorie – cinque – è pur vero che si è messo alle spalle per sempre il Campionissimo. Coppi era riuscito nell'impresa di vincerne quattro di seguito, Pogacar oggi è già a cinque. Nessuno prima di lui aveva mai vinto una corsa Monumento cinque volte di fila.

Tadej è il primo in tutta la storia mondiale del ciclismo a riuscirci. Nel 2021, lo sloveno ha ottenuto la sua prima vittoria alla Classica delle Foglie Morte, battendo Fausto Masnada in uno sprint a due. Un anno dopo, uno scenario simile si è ripetuto, ma è stato Enric Mas a dover accettare la sconfitta al traguardo. Negli anni successivi, ha sempre vinto in solitaria, con un distacco enorme su tutti gli avversari.

Pogacar come Eddie Merckx: tre Monumento da Campione del Mondo

Per ultimo ma non ultimo un altro primato che Pogacar può vantare all'indomani del Lombardia 2025. Ad esempio, il record di un certo Eddy Merckx che risale al lontanissimo 1971: Il "Cannibale" vinse tre Monumenti e il Campionato del Mondo in una singola stagione. Lo stesso ha fatto Pogácar in questo straordinario 2025, prendendosi la maglia iridata nei primi Mondiali in Africa, in Ruanda e i tre successi al Fiandre, alla Liegi e al Lombardia.