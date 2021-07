Sui Campi Elisi di Parigi si chiude il Tour 2021: successo in volata di Wout Van Aert Il Tour de France 2021 si è concluso a Parigi con la volata vincente di Wout Van Aert che ha battuto al traguardo Philipsen ma soprattutto Cavendish. Una Grande Boucle dominata dallo sloveno Tafej Pogacar al bis dopo il successo del 2020. Per l’Italia molta delusione: nessuna vittoria di tappa e il migliore dei nostri in Mattia Cattaneo, 12°.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Tour de France 2021 va già in archivio con l'ultima tappa consumatasi domenica 18 luglio che ha visto il finale nella cornice oramai abituale dei Campi Elisi di Parigi. Una Grande Boucle che è stata dominata da Tadej Pogacar, lo sloveno che una volta indossata la maglia gialla non l'ha più sfilata dominando le scene sia sulle Alpi sia sui Pirenei. Il successo di giornata, riservato ai velocisti, è stato invece vinto da Wout Van Aert che ha battuto al traguardo Philipsen ma soprattutto Cavendish che ha provato a strappare un'ulteriore per scrivere un'altra pagina di storia.

Per van Aert è stata una piacevolissima conferma dopo la vittoria conquistata ieri nell'ultima cronometro individuale e ancor prima in montagna, rivelandosi tra i giovani più interessanti sbocciati in questo Tour 2021. Una frazione che si è conclusa a Parigi nel modo che tutti si aspettavano. Dopo un inizio corso a ritmi blandi e alcuni tentativi di fuga, tutti rientrati con i velocisti che non hanno permesso alcuna eccezione, il finale è stato conquistato in volata.

L'ultimo scatto è stato lanciato dalla solita Deceuninck Quick-Step per portare Mark Cavendish nella leggenda ma questa volta non è riuscito a seguire Morkov fino al momento decisivo, rimanendo chiuso. Lo scatto vincente è stato consumato a centro tracciato, con un duello tutto belga tra il giovane campione nazionale Wout van Aert della Jumbo-Visma che alla fine è riuscito a prevalere su Jasper Philipsen della Alpecin-Fenix. Terzo un deluso Cavendish, davanti a Luka Mezgec (Bike-Exchange) ed ad André Greipel (Israel Start-Up Nation).

Il trionfo di Pogacar

Esulta, ovviamente, anche l'eroe e il dominatore di questo Tour de France, Tadej Pogacar che festeggia la seconda vittoria della Grande Boucle di fila dopo il successo del 2020. Lo sloveno della UAE Emirates non ha avuto eguali sulle montagne, gestendo e domando tutti gli avversari finiti in classifica generale con distacchi abissali. Oltre cinque i minuti di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) al suo primo podio ad un grande Giro, e quasi sei minuti dall'ecuadoriano Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) che aveva vinto il Giro d’Italia nel 2019.

Amarezza Italia, nessuna vittoria di tappa

Amarezza per l'Italia a due ruote. Nessuna vittoria di tappa in questa edizione 2021 e molte delusioni, anche se non sono mancate le emozioni, con Nibali che ha provato nella prima settimana e il Campione d'Italia Sonny Colbrelli che è stato tra i più attivi nelle tappe in cui avrebbe potuto trovare maggior fortuna. Alla fine, il miglior italiano in classifica generale è stato Mattia Cattaneo, dodicesimo.