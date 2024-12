video suggerito

Remco Evenepoel trasportato in ambulanza in ospedale: incidente stradale durante l’allenamento Nella mattinata di martedì 3 dicembre, Remco Evenepoel è stato coinvolto in un incidente stradale mentre si allenava. Trasportato in ospedale si attendono notizie sulle sue condizioni: “Siamo in attesa” ha detto il padre che ha confermato l’accaduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

139 CONDIVISIONI condividi chiudi

Remco Evenepoel si trova in ospedale, ricoverato d'urgenza ma in condizioni stabili e fuori pericolo, dopo un incidente stradale avvenuto nella mattinata di martedì 3 dicembre durante un allenamento. Il pluricampione olimpico belga è stato coinvolto sulla Kerkstraat a Oetingen, nella provincia del Brabante, in Belgio. Evenepoel ha impattato sul portone posteriore di un furgone postale, completamente stortato: "Era pallido come un morto, rannicchiato a terra", le prime testimonianze. Evenepoel è stato poi portato all'ospedale Erasmus di Anderlecht: "Siamo ancora in attesa, ma non sappiamo più molto", ha detto il padre Patrick Evenepoel che ha confermato l'episodio.

"È stato portato all'Ospedale Erasmus di Anderlecht sotto la supervisione di un'équipe del MUG. Ci ha già inviato un messaggio, quindi speriamo che vada tutto bene" ha continuato il genitore del due volte campione olimpico a Parigi 2024. "Secondo quanto ho sentito, è caduto scontrandosi con la portiera aperta di un'auto della Bpost". Le condizioni generali di Evenepoel sembrano buone ma si stanno attendendo gli ovvi riscontri clinici per comprendere l'entità dell'impatto. Intanto sono già in corso le operazioni di polizia per determinare le dinamiche dell'incidente che ha coinvolto il campione belga.

Bici completamente rotta, piegata in due come una carrozzina

In attesa di capire eventuali conseguenze cliniche a seguito dell'incidente, arrivano anche le prime testimonianze oculari sull'accaduto: "È rimasto a terra per un po', Remco si è rannicchiato subito dopo a terra, è stato chiaramente un duro colpo". A riferirlo i proprietari un locale situato proprio a pochi metri dall'impatto al media belga Nieuwsblad. "Anche la porta del furgone postale era completamente storta. La sua bicicletta era completamente rotta, l'hanno piegata come una sedia a rotelle. Quando sono andato a dare un'occhiata era pallido come un morto e i soccorsi gli hanno dato una Coca-Cola. Sua moglie Oumi era qui più o meno nello stesso momento in cui arrivavano i servizi di emergenza".