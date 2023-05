Quanto guadagna chi vince il Giro d’Italia 2023: il montepremi per il vincitore e per tutte le maglie Ecco quanto può guadagnare un ciclista al Giro d’Italia 2023, a cominciare dal vincitore. Di seguito montepremi complessivo e di tappa, i bonus, le gratifiche per le maglie e altre classifiche speciali.

Un tesoretto di 1.5 milioni di euro. È il montepremi complessivo a disposizione dei ciclisti che partecipano alla 106ª edizione del Giro d'Italia 2023 e diviso in due categorie: premi regolamentari e speciali, che permettono di rendere più ricchi oppure distribuire gli incassi dei corridori tenendo conto del vincitore della Corsa (primo in classifica generale finale), di quelli di tappa e dei "colori" delle maglie conquistate, a cominciare dalla più ambita (quella rosa), e per quanti giorni sono state tenute addosso dal singolo corridore.

Quanto mette in tasca il ciclista che chiude in testa alla classifica generale? Alzare le braccia a cielo sul traguardo, impugnare il trofeo e svettare sul gradino più alto frutta un importo di 265 mila 668 euro.

Perché la diversificazione dei premi è così capillare? Per ricompensare gli sforzi anche di quei ciclisti che, impegnati nel ruolo di gregari oppure non annoverati tra i favoriti, sarebbero fortemente penalizzati nel non vedersi remunerati nonostante il contributo alle strategie dei team e agli exploit durante le tappe. Ecco perché premi sono previsti anche per altre classifiche che scandiscono il profilo dei riconoscimenti e il percorso del Giro: quella a squadre, a punti, degli scalatori, dei giovani, i traguardi volanti, le fughe, del fair-play oppure del "super combattivo".

Il montepremi per la maglia rosa: quanto guadagna il vincitore del Giro d’Italia

Oltre alla grande ribalta mediatica, il vincitore del Giro d'Italia 2023 ha la possibilità di portare a casa un montepremi importante sia per aver trionfato nella Corsa rosa sia per aver chiuso in vetta alla classifica generale. In totale sono 265 mila 668 euro, che si ricava dalla somma del premio ottenuto per aver chiuso al primo posto il Giro (115 mila 668 euro) con il bonus ulteriore per aver vinto la Corsa (150 mila euro).

I premi per la classifica generale e per le altre maglie

Detto del vincitore del Giro d'Italia, quanto guadagnano gli altri ciclisti che riescono a piazzarsi nella Top 20 della Corsa? Discreto il riconoscimento in denaro per i ciclisti che completano il podio: il 2° posto vale 133 mila 412 euro (58.412 per il piazzamento, 75.000 in bonus), il 3° posto ammonta 68.801 (28.801 più 40 mila come bonus). E per tutti gli altri? Una gratificazione, sia pure a cifre inferiori, è prevista per i ciclisti che riusciranno a piazzarsi fino alla 20ª posizione in graduatoria generale ma con importi rimodulati – sia per quanto riguarda la parte fissa sia quella dei bonus – fino alla 10° posto e dall'11° al 20°.

1° – Vincitore Giro d’Italia 2023: 115.668 euro + 150.000 euro (premio speciale)

2° – 58.412 + 75.000 euro

3° – 28.801 + 40.000 euro

4° – 14.516 + 7.000 euro

5° – 11.654 + 6.500 euro

6° e 7° – 8.588 euro + 5.000 euro

8° e 9° – 5.725 euro + 5.000 euro

10° – 2.863 euro + 5.000 euro

dall’11° al 20° – 2.863 euro

Introiti ulteriori sono previsti anche per i detentori delle differenti maglie in palio, sono quattro: la maglia rosa, attribuita al ciclista che ha registrato il tempo totale più basso e la veste anche durante la tappa seguente; la maglia ciclamino (leader della classifica a punti attribuiti in base ai piazzamenti al traguardo); la maglia azzurra (leader della classifica scalatori, tenendo conto delle vittorie dei Gran Premi della Montagna lungo il Giro); la maglia bianca (leader della classifica giovani, under 26).

Conti alla mano, qual è il guadagno dei ciclisti che si fregiano delle differenti casacche? C'è un minimo che, moltiplicato per il numero di tappe (21), porta in dote una buona somma per i corridori che la indossano per più tempo. Vediamolo nel dettaglio con l'esempio più semplice: avere la maglia rosa per un giorno vale 2 mila euro, riuscire nell'impresa di indossarla per tutte le tappe raggiunge una somma complessiva di 42 mila.

maglia rosa – 2.000 euro per tappa: totale 42 mila euro

maglia ciclamino (punti) – 750 euro: totale 15.750

maglia azzurra (scalatori) – 750 euro: totale 15.750

maglia bianca (giovani) – 750 euro: totale 15.750

Alle cifre sopra elencate, che sono quelle complessive, vanno aggiunti anche i bonus in base alla differenti specialità che vanno dai 10 mila ai 1000 euro a secondo dei piazzamenti. Del novero dei premi fanno parte anche quelli delle altre classifiche, suddivisi in giornalieri e generali.

Traguardi volanti – 500 euro a traguardo, 8.000 premio 1° posto

Classifica fughe – 150 euro al giorno, 4.500 premio

Combattivo di giornata – 250 euro al giorno, 4000 premio super combattivo

Classifica a squadre – 500 euro al giorno, 5000 premio

Premio fair-play – 6.000

Quanto guadagnano i vincitori di tappa

Anche in questo caso i premi vanno dal 1° al 20° posto in classifica. Il vincitore di ciascuna tappa riceverà l'importo maggiore (11.010 euro), mentre 5.508 euro sarà la somma per il 2° e 2.753 per il 3° posto. Ecco nel dettaglio i premi per il successo e i piazzamenti delle singole frazioni del Giro.