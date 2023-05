Le tappe del Giro d’Italia 2023: percorso, calendario e chi partecipa alla corsa rosa L’edizione numero 106 del Giro d’Italia è in programma tra sabato 6 e domenica 28 maggio 2023, con 2 giorni di riposo, entrambi di lunedì, il 15 ed il 22 maggio e prevede 21 tappe. Favoriti assoluti Evenepoel e Roglic. Non ci sarà al via il vincitore dell’edizione 2022, l’australiano Hindley. Speranze italiane legate a Ganna e Caruso.

Il Giro d'Italia 2023 è realtà, l'edizione numero 106 è in programma tra sabato 6 e domenica 28 maggio 2023, con 2 giorni di riposo, entrambi di lunedì, il 15 ed il 22 maggio e prevede 21 tappe lungo il Bel Paese. Il via ufficiale avverrà sabato 6 maggio, alle 13:50 quando da Fossacesia Marina scatterà il primo corridore per la 1a tappa, la cronometro individuale fino ad Ortona.

In totale saranno tre le cronometro individuali per complessivi 73,2 km dedicati alle prove contro il tempo, non pochi perché potrebbero dare ulteriore spinta in classifica a quegli scalatori "impuri", con doti da passisti, in grado di fare la differenza anche a cronometro, in attesa dell'ultima, la penultima tappa, che gli organizzatori hanno regalato a chi in montagna ci sa andare e anche forte, nella speranza di una classifica che possa venire stravolta a 24 ore dalla conclusione. Su tutti ci sono due favoriti indiscussi che proveranno a monopolizzare la scena: Remco Evenepoel e Primoz Roglic. Non ci sarà invece al via il vincitore del Giro 2022, l'australiano Jai Hindley che si sta prepando per il Tour.

E gli italiani? Sarà un Giro d'Italia molto probabilmente senza acuti particolari per i nostri colori, con le speranze che si sono ridotte ancor più al lumicino dopo l'ultimo forfeit di Ciccone, out per Covid. In totale saranno 52 (su 172 ciclisti) i nostri connazionali al via del 106° Giro d'Italia, disseminati tra le 24 squadre iscritte. Le ambizioni di giornata sono rivolte all'inossidabile Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) che si ripresenta tra gli indiscussi favoriti delle cronometro (tranne l'ultima scalata per montanari "puri"). Per la classifica generale, invece, il discorso si fa ben più amaro visto che l'unico sulla carta in grado di strappare una posizione nella Top10 sembra essere Damiano Caruso (Bahrain – Victorious).

Le tappe e il percorso del Giro d’Italia 2023: il calendario

Sabato 6 maggio – Prima tappa (cronometro individuale)

Fossacesia Marina – Ortona (ITT) – 19.6 km

Orario partenza primo corridore: 13:50

Altimetria: i primi 16,8 chilometri sono totalmente pianeggianti lungo l'Adriatico mentre nel finale ci sarà una rampa al 5% di pendenza media, che potrebbe fare la differenza.

Domenica 7 maggio – Seconda tappa

Teramo – San Salvo – 202.0 km

Orario partenza: 12:30

Altimetria: diversi saliscendi all’inizio della frazione con due GPM di 4a categoria nella fase centrale ed ultimi 70 km senza difficoltà. Probabile primo arrivo in volata del Giro.

Lunedì 8 maggio – Terza tappa

Vasto – Melfi – 216.0 km

Orario partenza: 11:45

Altimetria: tra le tappe più lunghe di questa edizione, dopo i primi 175 km ecco le salite del Valico dei Laghi di Monticchio e quella del Valico La Croce che daranno un po' di pepe al finale di frazione.

Martedì 9 maggio – Quarta tappa

Venosa – Lago Laceno – 175.0 km

Orario partenza: 12:30

Altimetria: due GPM di 2a categoria che potrebbero iniziare a fare le prime selezioni con la rampa di giornata rappresentata dal Colle Molella: 9,6 km al 6,2% di media. Ma tutto sarà a 3 km dall'arrivo in leggera discesa e che potrebbe ricucire eventuali strappi.

Mercoledì 10 maggio – Quinta tappa

Atripalda – Salerno – 171.0 km

Orario partenza: 12:40

Altimetria: finale in volata se durante il percorso che non presenta particolari difficoltà non si lasceranno andare troppo distanti le classiche fughe di giornata

Giovedì 11 maggio – Sesta tappa

Napoli – Napoli – 162.0 km

Orario partenza: 12:55

Altimetria: altro finale in volata nella splendida cornice tra Amalfi e Sorrento. Ci sono due GPM in mezzo alla frazione (Valico di Chiunzi e Picco Sant'Angelo) ma non presentano insidie.

Venerdì 12 maggio – Settima tappa

Capua – Gran Sasso d’Italia – 218.0 km

Orario partenza: 11:15

Altimetria: si inizia a scalare verso i 2.130 metri di Campo Imperatore (Gran Sasso). E' la prima vera salita del Giro 2023 lunga 26,5 km, poco selettiva se non per gli ultimi 4 chilometri quando la rampa arriva a pendenze del 7.5%: test per molti big, favoriti e possibili sorprese.

Sabato 13 maggio – Ottava tappa

Terni – Fossombrone – 207.0 km

Orario partenza: 11:50

Altimetria: frazione decisamente movimentata che farà male a qualcuno. A farla da padrone la salita dei Cappuccini, un "muro" di quasi 3 km che tocca percentuali importanti, fino al 19%. Lo si dovrà affrontare per ben due volte e farà selezione prima del finale visto che in mezzo ci sarà anche il Monte delle Cesane con i suoi 8 chilometri al 6/7%.

Domenica 14 maggio – Nona tappa (cronometro individuale)

Savignano sul Rubicone – Cesena (ITT) – 35.0 km

Orario partenza primo corridore: 13:10

Altimetria: seconda crono, la più lunga con i suoi 35 km. Terreno perfetto per i professionisti contro il tempo, per una frazione tutta pianeggiante dove sprigionare velocità altissime.

Lunedì 15 maggio – Giorno di riposo

Martedì 16 maggio – Decima tappa

Scandiano – Viareggio – 196.0 km

Orario partenza: 12:05

Altimetria: classica frazione da fuga di giornata per chi cerca gloria. Si sale per la prima parte del percorso, fino al Passo delle Radici a 1.527 metri di altezza. Gli ultimi 100 km sono però tra discese e pianure.

Mercoledì 17 maggio – Undicesima tappa

Camaiore – Tortona – 219.0 km

Orario partenza: 11:25

Altimetria: è il "tappone" del Giro per lunghezza con i suoi 219 chilometri. Senza asperità e insidie è dedicato a quei velocisti che ancora hanno grinta nelle gambe.

Giovedì 18 maggio – Dodicesima tappa

Bra – Rivoli – 179.0 km

Orario partenza: 12:30

Altimetria: se fino al chilometro 140 non ci saranno particolari difficoltà è sul Colle Braida che potrebbero esserci strappi interessanti. In totale 10,7 km di ascesa con l'ultima parte che presenta interessanti pendenze al 10%. Lontano però il traguardo: scollinando mancheranno ancora 28 km all'arrivo a Rivoli.

Venerdì 19 maggio – Tredicesima tappa

Borgofranco D’Ivrea – Crans Montana – 207.0 km

Orario partenza: 11:00

Altimetria: le Alpi! Prima occasione per fare sul serio tra i big in classifica con una frazione che presenta tre punti chiave: primo, il Col du Grand Saint Bernard è la Cima Coppi 2023 con i suoi 2.469 metri d'altezza: una salita di 34 km al 5.5% di media. Secondo, il Croix de Coeur (15 km al 8,6%) un'erta inedita per il Giro d'Italia. Terzo, l'arrivo a Crans Montana, per gli ultimi 13 km al 7,4%.

Sabato 20 maggio – Quattordicesima tappa

Sierre – Cassano Magnago – 193.0 km

Orario partenza: 12:05

Altimetria: frazione di accompagnamento, con un unico momento clou rappresentato dal Passo del Sempione posto però a 90 km dall'arrivo, in perfetta pianura.

Domenica 21 maggio – Quindicesima tappa

Seregno – Bergamo – 195.0 km

Orario partenza: 11:45

Altimetria: classica tappa in cui può accadere di tutto. i quattro GPM sul percorso non lasciano il tempo di recuperare a chi non avrà gambe. C'è il Valico di Valcavia al 30° km, poi il Selvino (87° km), quindi il Miragolo San Salvatore (km 106) ed infine il Roncola Alta (km 153). A quel punto mancheranno 30km a Bergamo.

Lunedì 22 maggio – Giorno di riposo

Martedì 23 maggio – Sedicesima tappa

Sabbio Chiese – Monte Bondone – 203.0 km

Orario partenza: 10:50

Altimetria: non ci si annoierà grazie ai 5 mila metri di dislivello in soli 200 km di tracciato. Si arriverà in ascesa, con gli ultimi 20 chilometri che diranno chi ha ancora gambe perché ad Aldeno si arriverà col fiato rotto dopo le precedenti asperità di giornata. Eccole: il Passo di Santa Barbara (12 km oltre l’8% medio), il Passo di Bordala (4.5 km al 7% circa), Matassone (circa 13 km al 5%) e Serrada (17 km al 5.5%).

Mercoledì 24 maggio – Diciassettesima tappa

Pergine Valsugana – Caorle – 195.0 km

Orario partenza: 12:45

Altimetria: si torna a respirare, con una frazione lineare. Un regalo per i velocisti che saranno usciti indenni dalle prime rampe del Giro.

Giovedì 25 maggio – Diciottesima tappa

Oderzo – Val di Zoldo – 161.0 km

Orario partenza: 12:20

Altimetria: si ritorna a salire per una frazione in costante ascesa verso Zoldo col suo strappo finale di 3km che potrebbe fare ulteriore selezione in caso di nessun corridore in vantaggio. Difficile, perché occasioni per staccare ce ne sono e tante: il Passo della Crosetta con il suo 7% (13km), poi il forcella Cibiana. GPM di 1a categoria subito prima del Coi (2a categoria).

Venerdì 26 maggio – Diciannovesima tappa

Longarone – Tre Cime di Lavaredo – 183.0 km

Orario partenza: 11:35

Altimetria: qui si decide il Giro 2023. Una frazione epica con il Passo Campolongo, il Passo Valparola il Passo Giau e il Passo Tre Croci: tutti oltre i 2.000 metri di altezza. Per finire, la ciliegina per chi vorrà (e potrà) ancora osare: le Tre Cime di Lavaredo, traguardo con percentuali che superano di gran lunga e ben spesso il 10% negli ultimi 15 km.

Sabato 27 maggio – Ventesima tappa (cronoscalata)

Tarvisio – Monte Lussari (ITT) – 18.6 km

Orario partenza primo corridore: 11:30

Altimetria: è l'ultimo scossone possibile da dare alla classifica prima della passerella romana. Per i primi 10 km si respira, poi si entra in apnea: si scala il Monte Lussari che presenta 8 km più che selettivi con una pendenza media oltre il 10% e tratti che superano il 20%!

Domenica 28 maggio – Ventunesima tappa

Roma – Roma – 135.0 km

Orario partenza: 15:25

Altimetria: passerella per tutti e soprattutto per chi ci arriverà con la maglia rosa. I velocisti sopravvissuti alle Alpi cercheranno di strappare la vittoria di giornata.

Chi partecipa alla corsa rosa e chi sono i favoriti

172 corridori al via con 24 squadre iscritte. Il 106° Giro d'Italia vedrà 52 italiani alla partenza con il Bel Paese che sarà la Nazione maggiormente rappresentata (davanti alla Francia, 20 ciclisti, e il Belgio, 11). Ma le speranze azzurre non sono enormi alla vigilia: si potrà sperare in qualche acuto di giornata, si spera in un grande Ganna nelle due crono individuali e un colpo di reni in classifica di Caruso, che potrebbe prendersi la Top 10. Poca cosa.

Poi, tanti nomi per una successo di tappa. Tra questi, Domenico Pozzovivo (Israel – Premier Tech), Davide Formolo, Alessandro Covi e Diego Ulissi (UAE Team Emirates) e, ovviamente, il Campione d'Italia in carica, Filippo Zana (Team Jayco AlUla).

La gloria della maglia rosa è sui pedali di due campioni: Remco Evenepoel e Primoz Roglic, che potranno contare su due squadre fortissime, con il belga leggermente avvantaggio rispetto allo sloveno anche grazie ad un team più forte sulla carta. La Soudal Quick Step di capitan Evenpoel infatti annovera compagni chiave in salita come Gall e Warbasse, mentre per il più esperto Roglic, la Jumbo Visma punterà moltissimo sulle Alpi sull'apporto di Serrano, Rubio e Kuss.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV e streaming

Il 106° Giro d'Italia sarà visibile sia in diretta TV sia in live streaming. Per non perdersi nessuna delle 21 tappe dell'edizione 2023, in TV si potrnno seguire le frazioni in diretta, in chiaro e senza costi aggiuntivi, sui canali Rai (copriranno l'evento sia RaiSportHD sia Rai 2). A pagamento, la corsa rosa è visibile in TV anche per gli abbonati di Eurosport (Eurosport 1). In streaming, gratuito e in chiaro, appuntamento sulla piattaforma Rai, RaiPlay, mentre ampia scelta a pagamento: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.