Evenepoel è positivo al Covid: la maglia rosa si ritira dal Giro d’Italia dopo la nona tappa

Remco Evenepoel dopo Filippo Ganna. La Corsa Rosa perde un altro grande protagonista, favorito per la vittoria finale. La positività al Coronavirus mette fuori causa anche il ciclista belga, costretto ad abbandonare il Giro d'Italia dopo la nona tappa. Lo ha annunciato il suo staff con una nota ufficiale.

È con il cuore pesante che devo annunciare il mio addio al Giro d'Italia a causa del Covid-19. Dopo aver effettuato un testo di routine sono risultato positivo. La mia esperienza qui è stata davvero speciale, avrei dato tutto per competere nelle prossime settimane. Non posso che dire mille grazie allo staff e alle persone hanno fatto grandi sacrifici per la preparazione del Giro. Sono molto orgoglio di abbandonare la Corsa con 2 vittorie di tappa e 4 maglie rosa.