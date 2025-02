video suggerito

Pogacar ritorna cannibale, si divora l’UAE Tour da fenomeno puro: ottimo Ciccone, primo tra gli umani Tadej Pogacar si è preso il 3° successo personale all’UAE Tour con il solito imperioso scatto nella tappa regina a 8km dal traguardo: arrivo in solitaria e show coi tifosi all’arrivo. Una prova di forza ancora una volta assolutamente dominante. Primo tra gli “umani” il nostro bravissimo Ciccone, 2° sul podio. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tadej Pogacar ha zittito i critici. Se mai ce ne fosse stato bisogno, il fenomeno sloveno si è divorato l'UAE Tour 2025 a suo modo, prendendosi la vittoria finale con lo show che più gli si addice: scatto lontano dal traguardo e arrivo in salita in solitaria a godersi applausi e gloria. Così, Pogacar ha cancellato i dubbi sulla propria condizione fisica dopo i passi a vuoto nelle prime tappe della gara emiratina. Dietro al "cannibale" dell'era modera, un ottimo Giulio Ciccone, secondo sul podio finale e primo tra gli "umani".

Il 2025 è iniziato come era finito il 2024, con l'impero di Tadej Pogacar che continua incontrastato a dominare le scene dei principali appuntamenti stagionali del calendario UCI. Così, il leader della UAE Emirates fa suo il quasi omonimo UAE Tour, dominandolo come meglio gli riesce da sempre: non solo vincendo la classifica generale ma ponendo la classica ciliegina in occasione della tappa più interessante, sbaragliando con una facilità disarmante tutti gli avversari.

La vittoria di Pogacar all'UAE Tour: scatto e show a 8km dal traguardo

Non c'è stato nulla da fare per la concorrenza, anche se a inizio Tour, qualche dubbio sulla attuale forma fisica di Pogacar era nato dopo i passi a vuoto sulle prime salite e soprattutto nella cronometro. Pogacar alla fine si è preso la maglia di leader già dalla terza tappa, senza mai più togliersela: ha messo in cassaforte la sua vittoria fiale sferrando l'attacco decisivo sulla salita più iconica del Tour, Jabel Hafeet a suo modo: lasciando tutti sui pedali a 8 chilometri dal traguardo. Così ha vinto in solitaria l’ultima frazione della corsa a tappe, prendendosi anche il lusso negli ultimi 200 metri di prendersi gli applausi e festeggiare insieme al pubblico, assicurandosi la classifica generale per la terza volta dopo 2021 e 2022.

Ottimo 2° posto di Giulio Ciccone: primo tra gli "umani" sul podio

E gli altri? Gli "umani" hanno combattuto al loro meglio e tra questi ha trionfato il nostro Giulio Ciccone, bravissimo a tenersi la seconda piazza sul podio generale, perfetto a riuscire a seguire lo sloveno insieme a Oscar Onley, che poi però ha ceduto sul forcing di Pogi. Per il 30enne abruzzese della Lidl-Trek è arrivato così un secondo posto importantissimo, nella tappa (vincendo la mini volata con Pello Bilbao) e in classifica, risultando il primo dietro al solito mostruoso sloveno.