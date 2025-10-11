Pogacar fenomeno anche di slalom in bici: il dribbling incredibile tra i paletti spartitraffico

L'ultimo Lombardia ha regalato ai tifosi del ciclismo un ulteriore trionfo da parte di Tadej Pogacar, ingiocabile in questo 2025 in cui si è imposto con una disarmante superiorità nelle Classiche e nei Giri, con l'ultimo imperioso atto sulle trade tra Como e Bergamo in cui ha superato anche il record del Campionissimo, Fausto Coppi. L'ennesima dimostrazione delle assolute qualità e doti di un vero e proprio fenomeno, perfetto e lucido laddove tutti gli altri patiscono fatica e sofferenza. Talmente in perfetto controllo su tutto che si è permesso anche uno slalom tra i paletti antitraffico durante il tracciato, mostrando la propria abilità di dribbling i diretta TV.

Pogacar e lo slalom tra i paletti: ennesima dimostrazione di bravura

Una dimostrazione di assoluta lucidità, laddove il momento ha richiamato Pogacar alla massima attenzione, nell'ultima parte del tracciato del Lombardia, mentre si trovava già in solitaria avendo disseminato lungo il percorso tutti i propri avversari, lo sloveno si è cimentato anche in una prova di abilità. Dopo oltre 200 chilometri sulle spalle, Pogacar ha evitato su un tratto di discesa a "esse" i paletti antitraffico posti nel mezzo della carreggiata. Una fila infinita di piccoli ostacoli, che avrebbero potuto diventare un problema e che invece si sono trasformati in birilli superati con una disarmante facilità.

Pogacar ringrazia il compagno Majka prima di vincere il Lombardia: il gesto da "capitano"

Per Pogacar la "fatica" non si è sentita né sulla testa né sulle gambe, anche grazie alla consapevolezza di aver compiuto l'ennesima prodezza della sua fantastica carriera. Oltre allo slalom improvvisato, si è preso tutto il tempo anche di salutare e ringraziare alle telecamere – approfittando di un operatore in moto, sul rettilineo finale – Rafal Majka, suo compagno di squadra in UAE Emirates alla sua ultima gara prima del ritiro.

Pogacar e il "cinque" al traguardo: "Nessun rimpianto in stagione, no. Non ne ho"

Per poi presentarsi in perfetta forma al traguardo, godersi l'applauso del pubblico e permettendosi di mostrare alle telecamere e al mondo il segno "cinque" con le dita della mano, ricordando le vittorie ottenute al Lombardia: "Questa vittoria è stata fantastica, giornata perfetta per il team" ha poi raccontato ai microfoni Rai. "Abbiamo ottenuto la quinta vittoria consecutiva ed è incredibile. Con gli altri parlavo dei risultati ottenuti. In questo momento non ho nessun rimpianto per questa stagione, non me ne vengono in mente".