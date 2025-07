Perché Jonathan Milan arriverà a Parigi con la barba verde: ha perso una scommessa bellissima

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jonathan Milan a Parigi oggi festeggerà. Il ciclista friulano diventerà il terzo italiano di sempre, dopo il mito Franco Bitossi e Alessandro Petacchi ad aggiudicarsi la maglia verde del Tour de France. Il vantaggio che ha su Pogacar è incolmabile nell'ultima. Per celebrare l'evento si presenterà con la barba dipinta di verde, mantenendo la promessa che aveva fatto alla vigilia.

Milan maglia verde del Tour de France 2025

Saranno 132 chilometri deliziosi quelli che percorrerà oggi Milan, quelli che lo porteranno sui Campi Elisi di Parigi dove chiuderà alla grande la sua prima Grande Boucle. A 24 anni il velocista della Lidl-Trek vincerà la maglia verde, avendo 80 punti di vantaggio su Pogacar (352 – 272). L'ultima tappa ne mette in palio 70. Dunque è insuperabile. Milan prima della tappa, oltre alla solita ritualità, sgambata dopo la colazione e prima della partenza, si colorerà la barba di verde.

Di questo non ne ha voluto parlare nei giorni scorsi, ma ora si: "La barba verde? È una scommessa nata così, chiacchierando con i miei compagni di squadra. Ora stiamo per arrivare a Parigi e possiamo parlare di barba verde". Le scommesse vanno onorate. Ma questa sarà una dolcissima promessa da mantenere per Milan, che conquisterà le prime pagine (insieme a Pogacar, che vincerà per la quarta volta il Tour) pure per la barba verde.

La carriera di Jonathan Milan

Milan che ha vinto la maglia ciclamino della classifica a punti del Giro d'Italia nel 2023 e nel 2024 e nel complesso ha 24 vittorie, è un grande pistard: campione olimpico nell'inseguimento a squadra nel 2021 a Tokyo, nel 2024 aveva vinto il Mondiale nell'inseguimento individuale. E adesso, insieme alle due tappe vinte al Tour, c'è soprattutto la maglia verde.