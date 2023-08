Mostruoso Van der Poel nella prova in linea ai Mondiali di ciclismo: vittoria epica a Glasgow Al termine di una gara epica in cui è anche caduto, l’olandese Mathieu Van der Poel ha conquistato uno storico successo nella prova in linea maschile dei Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023 staccando fenomeni del calibro di Tadej Pogacar, Wout Van Aert e Mads Pedersen. Grande protagonista della corsa iridata anche l’azzurro Alberto Bettiol.

A cura di Michele Mazzeo

Mathieu Van der Poel è il nuovo campione del mondo delle prove in linea maschili di ciclismo. Con una mostruosa prestazione, resa epica da una caduta nel giro finale, l'olandese si è infatti aggiudicato l'evento clou dei Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023.

Il 28enne ha infatti dominato la prova in linea maschile che aveva visto grande protagonista anche l'Italia. Ad animare la corsa nella fase cruciale è stato difatti il ciclista azzurro Alberto Bettiol che a 55 chilometri dall'arrivo ha dato vita ad una fuga in solitaria che ha costretto i grandi favoriti della vigilia a rompere gli indugi e gettarsi al suo inseguimento. Alle spalle del 29enne toscano si è infatti formato un quartetto d'inseguitori composto dal gotha del ciclismo internazionale per quel che riguarda le gare di un giorno. A seguire l'italiano a distanza c'erano infatti Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Wout Van Aert e Mads Pedersen con uno vantaggio che oscillava tra i 35 e i 15 secondi.

Nonostante le condizioni metereologiche estreme Bettiol ha tenuto duro venendo ripreso solo al via dell'ultimo giro del circuito che si snodava tra le impervie strade della città scozzese. È stato in quel momento che Mathieu van der Poel ha dato lo scossone decisivo che ha messo in crisi i fenomenali compagni di fuga. Nessuno dei tre è infatti a tenere il ritmo dell'olandese che con il suo poderoso scatto in salita ha preso il largo e sembrava aver già ipotecato la vittoria. I colpi di scena, iniziati con la sospensione della corsa a causa della protesta di alcuni manifestanti che hanno occupato la strada pochi chilometri dopo l'avvio, non sono però finiti.

Quando sembrava ormai irraggiungibile l'olandese è infatti caduto in curva a causa dell'asfalto bagnato, questo però non lo ha abbattuto. Mathieu Van der Poel si è infatti rimesso in sella e, nonostante una scarpa rotta, si è rimesso a pedalare su ritmi insostenibili per gli inseguitori tenendo poi un passo mostruoso fino al traguardo dove è arrivato con quasi due minuti di vantaggio sui rivali Van Aert e Pogacar che si sono aggiudicati rispettivamente la medaglia d'argento e quella di bronzo. A vestire la maglia iridata nella prossima stagione sarà però un Mathieu van der Poel che ha dimostrato di essere il migliore tra i migliori al mondo per quel che riguarda le gare in linea di un giorno.