Giro d’Italia 2024, dove vedere la 19ª tappa di oggi Mortegliano – Sappada: percorso e diretta TV Penultima tappa di montagna anche se l’arrivo non è vera salita. Prima, però 2 GPM di 2a categoria che faranno selezione per delineare il podio dietro a Pogacar. Diretta in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Siamo giunti alla 19a tappa del Giro d'Italia, la Mortegliano – Sappada che torna a salire in quota e ridarà spinta a chi vorrà provare a regalare nuove emozioni alle spalle di Pogacar assoluto dominatore e incontrastata maglia rosa 2024. C'è spazio solamente per il secondo e terzo posto sul podio. Diretta in TV su Rai 2 e Rai Sport HD e streaming su RaiPlay, in chiaro e senza costi aggiuntivi.

Tra oggi e domani si decide la classifica finale in vista di Roma perché sarà la penultima occasione per provare a dare una sferzata al Giro. Si torna in salita e chi avrà la gamba proverà a dare battaglia senza tenere conto dello sloveno, si altra categoria. Terreno fertile ce n'è per attaccare e dare distacchi.

Numero tappa: 19 Mortegliano – Sappada

Orario di partenza: 13:05

Orario di arrivo: 17:25

Percorso tappa: montagna

Lunghezza/Dislivello: 157 km, 2.850 metri

Diretta TV: Rai Sport HD, Rai 2, Eurosport

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+

Dove vedere il Giro d'Italia in TV in chiaro e streaming sulla Rai

Tutte le tappe della Corsa Rosa verranno trasmesse in TV, in chiaro, sui canali Rai (Rai Sport HD e Rai Due) e in abbonamento a pagamento per gli utenti di Eurosport. Sarà inoltre visibile in streaming gratuito su RaiPlay e in abbonamento su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

La 19ª tappa del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Mortegliano – Sappada

Relativamente breve, saranno 157 chilometri in crescendo: un inizio in leggera ma costante salita che scalderà le gambe al gruppo ma che non potrà permettere allunghi importanti. Gli uomini di classifica sanno che si deciderà tutto nell'ultima parte di frazione, quando la corsa entrerà nel vivo dal chilometro 1" quando a Paularo si sarà ai piedi del GPM del Passo Duron (4,4 km con punte al 18%) che farà immediata selezione. Poi, non ci sarà più respiro: si salirà verso Selva Valcarda per poi affrontare l'ultima fatica di giornata, fino a Cima Sappada (8km con picchi al 15%) posta a 7 chilometri dall'arrivo.

Una tappa che partirà e arriverà in provincia di Udine per passare in quella di Pordenone a metà percorso. Con tre GPM (tutti di 2a categoria) di giornata e lo sprint per la ciclamino posto a Peonis dopo 56 chilometri dalla partenza di Mortegliano. Poi, l'intergiro a Paularo e quindi lo sprint per gli abbuoni al 116° chilometro, a Cercivento.

I favoriti per la vittoria nella 19ª tappa

Tadej Pogacar resterà a guardare o deciderà ancora una volta di prendersi la scena quando la strada inizierà a salire verso l'arrivo? Lo dirà solamente la tappa di montagna, la penultima di questo Giro, e soprattutto lo diranno le gambe degli altri uomini di classifica. Thomas dovrà provare a impensierire Martinez, secondo. Tiberi si porterà alla caccia di O'Connor, quarto. Tutti sono racchiusi in distacchi più che colmabili, meno di 3 minuti e la sfida per il podio è più che aperta. Non per il primo posto, con Pogacar primatista solitario.