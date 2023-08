Mondiali ciclismo 2023, oggi la prova in linea maschile su strada: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming

Ci si gioca il titolo iridato 2023, oggi ai mondiali di ciclismo scozzesi con la prova in linea maschile su strada. Uno degli appuntamenti più importanti in assoluto dell'edizione che è iniziata giovedì 3 agosto e che continuerà fino al prossimo 13. L'Italia è presente capitanata da Matteo Trentin ma e favorite sono altre, in primis il Belgio. Diretta integrale in chiaro in TV su Rai2 e in streaming su RaiPlay.

Un percorso di 271 chilometri, che prevede una prova sul circuito da 14km tra Edimburgo e Glasgow dove l'Italia non parte tra i favori del pronostico. Purtroppo, il successo italiano più recente è quello di Alessandro Ballan che risale al lontano 2008, mentre l’ultimo podio è del 2019 con Matteo Trentin che concluse in seconda posizione, e che oggi guida la spedizione azzurra.

Percorso e altimetria della prova in linea maschile oggi ai Mondiali di Ciclismo 2023

Il percorso partirà dalla capitale della Scozia, Edinburgo e sarà di 271,1 km totali e presenterà 3.570 metri di dislivello. In avvio sarà totalmente pianeggiante, prima di cominciare a salire verso l’ascesa di Crow Road, con i suoi 5.6 km al 4% di media. Una selezione interessante, prima di un cambio totale del percorso, quando si entrerà nel circuito di 14.3 km da ripetere per dieci volte.

Qui, l’unica asperità sarà lo strappetto di Montrose Street, 200 metri al 6% ma la difficoltà maggiore sarà un tracciato nervoso, tra le vie cittadine, con tante curve strette e continue che metteranno a dura prova la guida tecnica dei ciclisti. Anche la velocità subirà continui strappi tra frenate e ripartenze, dove sarà obbligatorio saper rilanciare al meglio la propria pedalata ogni volta interrotta da continui cambi di ritmo.

Gli italiani in gara e i favoriti

Tanti i possibili pretendenti alla maglia iridata 2023, dal campione uscente Remco Evenepoel recente vincitore alla San Sebastian, agli altri belgi Wout Van Aert e Jasper Philipsen passando per lo sloveno Tadej Pogacar e il francese Julian Alaphilippe e molti altri ancora. L’Italia proverà a giocarsi le sue carte con Matteo Trentin e Alberto Bettiol, i due alfieri di una formazione che non annovera molte alternative e che spera in un classico colpo di mano durante la corsa.

Al cospetto del CT Daniele Bennati, ecco i 9 azzurri presenti alla partenza:

Andrea Bagioli – Soudal-Quick Step

Filippo Baroncini – Lidl – Trek

Alberto Bettiol – EF Education – Easypost

Daniel Oss – Totalenergies

Andrea Pasqualon – Bahrain Victorious

Lorenzo Rota – Intermarché – Circus – Wanty

Kristian Sbaragli – Alpecin-Deceuninck

Matteo Trentin – Uae Team Emirates

Simone Velasco – Astana Qazaqstan

Dove vedere la prova in linea di ciclismo su strada in TV e streaming sulla Rai

La corsa prenderà il via da Edimburgo alle ore 10:30 italiane, mentre l’arrivo a Glasgow è previsto intorno alle ore 17:00. Gli appassionati potranno seguire la prova iridata in diretta TV, a pagamento su Eurosport e in chiaro e senza costi aggiuntivi sulle reti Rai, con primo collegamento alle 10:00 su RaiSport e il passaggio su Rai2 previsto dalle 14:45. Non mancanno le opzioni per la diretta streaming grazie a RaiPlay, sempre in chiaro e visibile per tutti. Poi, per gli abbonati, diretta streaming su Discovery+, Now, Dazn e Sky Go.

