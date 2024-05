video suggerito

La 17ª tappa del Giro d’Italia 2024, Selva di Val Gardena – Passo del Brocon: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV La 17ª tappa Selva di Val Gardena – Passo del Broco impegna i ciclisti della Corsa Rosa in una frazione di montagna breve ma intensa. Pogacar resta il favorito, alle spalle Martinez e Thomas duellano per la seconda posizione. Diretta su Rai 2 e Rai Sport HD in TV in chiaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Giro d'Italia prosegue oggi con la 17ª tappa, Selva di Val Gardena – Passo del Brocon, che si snoda lungo il percorso di 159 km classificato a cinque stelle, considerata la difficoltà legata all'alternanza di discese ardite e risalite durissime, alcune anche mitiche quali il Passo Sella, il Rolle e il Brocon.

La corsa riprende dopo le polemiche sull'organizzazione che hanno caratterizzato il giorno precedente, flagellato anche dalle condizioni meteo proibitive. Pogacar mostruoso, ha fatto cinquina arrivando ancora una volta in cima al serpentone di ciclisti (è maglia rosa con un vantaggio di oltre 7 minuti su Martinez). Ce la farà lo sloveno a fare filotto anche in questa tappa di montagna breve ma intensa a giudicare dall'altimetria del tracciato? Il tragitto potrebbe assestare in maniera quasi decisiva la classifica generale, almeno per quanto riguarda i piazzamenti più prestigiosi. A raccontare la cronaca della gara sarà la diretta tv in chiaro e in streaming grazie al servizio Rai.

Numero tappa: 17 Selva di Val Gardena – Passo del Brocon

Orario di partenza: 12:30

Orario di arrivo: 17:11

Percorso tappa: alta montagna

Lunghezza/Dislivello: 159 km, 2244 metri

Diretta TV: Rai Sport HD, Rai 2, Eurosport

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+

Dove vedere il Giro d'Italia in TV in chiaro e streaming sulla Rai

Tutte le tappe del Giro d'Italia 2024 sono trasmesse in diretta tv, in chiaro (e senza alcun costo aggiuntivo), sui canali Rai (Rai Sport HD e Rai Due). In alternativa, ma in questo caso solo per gli abbonati a pagamento, c'è la messa in onda su Eurosport. La corsa sarà visibile anche in diretta in streaming: gratuita su RaiPlay, in abbonamento su Discovery+, Sky Go, DAZN e NOW.

Leggi anche Pogacar fa cinquina vincendo da fenomeno la tappa delle polemiche: assolo straordinario in salita

La 17ª tappa del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Selva di Val Gardena – Passo del Brocon

Tutti a caccia di Pocagar, è il leit-motiv anche di questa 17ª dove il leader della Corsa Rosa riparte dal tempo di 59.01.09 accumulato finora e che lo vede dominatore assoluto del Giro con Martinez (+7.18) e Thomas (+7.40) i primi inseguitori alle spalle della maglia rosa, più staccati in classifica generale O'Connor (+8.42) e Tiberi (+10.09).

Partenza dalla provincia autonoma di Bolzano, transito attraverso il Passo Sella fino a lasciarsi alle spalle le Dolomiti del Trentino Alto Adige. Il dislivello di 4200 metri mette a dura prova la carovana di ciclisti che passa nella provincia di Trento lungo Val di Fassa e di Fiemme in direzione Canazei.

Arrivati a Predazzo, al chilometro 46.7, i corridori si trovano di fronte all'asprezza del Passo Rolle, per poi scendere verso San Martino di Castrozza. A seguire ci somo il Passo Gobbera e le due scalate del Passo Brocon. Passaggio accanto alla zona di arrivo e discesa ampia e veloce fino a Castello Tesino e Pieve Tesino dove inizia la ripida salita finale.

Ultimi chilometri della 17ª tappa tutti in salita, particolare che alza il coefficiente di difficoltà della frazione. La parte ripida dell’ultimo Gpm si conclude a 2 km con pendenze superiori al 10% con un'alternanza di tratti quasi piani e altri in salita. Gli ultimi 500 metri sono in leggera ascesa prima dei 100 metri che conducono al traguardo.

I favoriti per la vittoria nella 17ª tappa

Largo agli scalatori e ai ciclisti che hanno abbastanza potenza nelle gambe da sopportare le sollecitazioni di una tappa così impegnativa. Pogacar sembra ormai aver messo il sigillo sulla vittoria del Giro ma c'è spazio per farsi largo nelle differenti classifiche della Corsa Rosa. La battaglia, almeno quella, non mancherà in particolare alle spalle dello sloveno. A giudicare dal percorso esplosivo della frazione, è elevata la possibilità che la forbice dei distacchi aumenti.