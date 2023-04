Morto l’ex campione di mountain bike Dario Acquaroli: colpito da infarto mentre era in bici Classe 1975, Dario Acquaroli ha vinto 2 europei e 2 mondiali in MTB oltre a cinque titoli nazionali. La tragedia in provincia di Bergamo mentre stava andando dalla sorella per il pranzo di Pasqua.

A cura di Alessio Pediglieri

Tragedia nel mondo del ciclismo e della mountain bike con la notizia dell'improvvisa morte di Dario Acquaroli. Classe 1975, l'ex campione del mondo di MTB è stato colpito da un attacco di cuore mentre si trovava in giro con la sua bicicletta nel giorno di Pasqua. Acquaroli è stato ritrovato da alcuni cicloturisti che hanno chiamato i soccorsi ma per lui non c'era più nulla da fare.

Una vita trascorsa in bicicletta, la sua più grande passione, anche se Dario Acquaroli ha sempre avuto uno spirito sportivo a 360 gradi. Ma era sulla sella che era riuscito a dare il meglio di sé e a coronare alcuni dei suoi sogni più grandi, più e più volte: ha partecipato a un totale di 19 mondiali con la Nazionale italiana nelle discipline che includevano il cross country e la marathon, riuscendo a vincere due titoli europei (nel 1992 e nel 1993) e due titoli mondiali (ancora nel 1993 e nel 1996). Nel suo palmares di campione c'è stato spazio anche per cinque titoli italiani (1992, 1993, 1996, 2000, 2005), correndo per i colori di Team Bianchi, Full-Dynamix e Sintesi Larm.

La notizia della sua scomparsa è arrivata nella giornata di Pasqua dopo che alcuni cicloturisti ne hanno ritrovato il corpo, già privo di vita, in una delle zone più impervie nella zona di Camerata Cornello in provincia di Bergamo. La tragedia è avvenuta attorno alle 13 quando Acquaroli è stato colpito da un probabile attacco cardiaco fulminante che non gli ha lasciato scampo. Ritrovato il suo corpo riverso a bordo pista di fianco alla sua adorata bicicletta, sono stati chiamati immediatamente i soccorsi, ma tutto era oramai vano: i sanitari hanno potuto così solamente constatarne la morte.

Dario stava percorrendo il tratto in bicicletta per raggiungere la sorella che lo attendeva per il pranzo di Pasqua, poi l'improvviso malore all'altezza di Cespedosio dove i soccorsi del 118 sono dovuti arrivare tramite elicottero, coadiuvati dal personale alpino.