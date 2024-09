video suggerito

Mondiali di ciclismo 2024 oggi in TV, orario e dove vedere la gara: percorso e favoriti Oggi domenica 29 settembre si concludono i Mondiali di Ciclismo di Zurigo con la prova elite maschile in linea. Favorito indiscusso Pogacar che però si dovrà guardare soprattutto da Evenepoel. Terzo incomodo Van der Poel. Diretta in chiaro su Rai Sport e Rai 2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi domenica 29 settembre si concludono i mondiali di ciclismo con la gara più attesa, quella che prevede la prova in linea èlite maschile, con i più forti tutti presenti al via. Il percorso montuoso, lungo 274 km da Winterthur al circuito di Zurigo, dà per favorito Tadej Pogacar, con Evenepoel sfidante più pericoloso, ma occhio al campione in carica Van der Poel, classico terzo incomodo. Diretta in chiaro garantita da Rai Sport e Rai Due.

E' il momento più atteso da tutti gli appassionati per la gara in linea élite maschile, con un parterre de roi di assoluto livello. Tadej Pogacar, dominatore della stagione con la doppietta Giro-Tour è l'indiscusso uomo da battere ma non tutto è scontato. Remco Evenepoel proverà a togliergli la vittoria, con Van der Poel che appare il classico terzo incomodo visto il tracciamo molto tortuoso, tecnico e con diverse curve e saliscendi che richiama da vicino le classiche del nord.

Orario di partenza: 10:30

Orario di arrivo: 17:00

Percorso tracciato: 273,9 km

Diretta TV: in chiaro Rai Sport HD e Rai Due, a pagamento Eurosport

Diretta Streaming: in chiaro RaiPlay, a pagamento Discovery+

A che ora inizia la gara su strada ai Mondiali di ciclismo 2024: programma e percorso

La prova in linea maschile scatta alle 10:30 di oggi domenica 29 settembre e dopo un chilometro di avvicinamento si inizia a fare sul serio da Winterthur e si arriva a Zurigo, con il traguardo al termine di un circuito da ripetere sette volte. La prova è lunga 273,9 chilometri: nei primi 69 km che precedono l'arrivo a Zurigo, le salite più significative saranno quella di Buch am Irchel (4,8 km al 4,2% di media) e gli strappi di Kyburg e Suessblatz. La selezione arriverà però al circuito con due strappiche faranno la differenza: lo Zürichbergstrasse (lungo 1,1 km con l’8% di media e punte del 15%), e lo Witikon (lungo 2,3 km al 5,7% e con un tetto del 9%). Ci sarà poi un lungo tratto di saliscendi che condurrà ai chilometri finali nel centro cittadino, decisamente più rilassanti anche se non si può di certo escludere un arrivo in volata. La gara inizierà alle 10:30 e sarà l'ultima di questi Mondiali.

Chi sono i favoriti della gara di oggi ai Mondiali di ciclismo: Van der Poel terzo incomodo tra Pogacar ed Evenepoel

Pogacar favorito assoluto, Evenepoel subito dietro, poi Van der Poel. Sono loro tre che monopolizzano la scena della vigilia dei mondiali. Difficilmente si uscirà da questo trittico anche se le prove fin qui disputate sullo stesso tracciato con le prove Under e Juniores non hanno risparmiato anche vittorie e colpi a sorpresa.

Dove vedere i Mondiali di ciclismo in TV e streaming

La diretta in chiaro dei Mondiali di ciclismo è garantita per tutti gli appassioni senza costi aggiuntivi dai canali Rai. Rai Sport HD per la prima parte e poi su Rai 2 per la visione in TV. Per lo streaming online gratuito, invece, appuntamento su RaiPlay.