Martina Fidanza stupendo oro europeo su pista, stracciata Lorena Wiebes: “Mi son detta posso farcela”

A cura di Alessio Pediglieri

Martina Fidanza ha stupito tutti nella prima giornata dei Campionati europei su pista quando nella finale dello scratch contro la campionessa del mondo Lorena Wiebes, ha tenuto fino al traguardo la prima posizione non permettendo alla pistard olandese alcuna possibilità di rientro. Una medaglia d'oro straordinaria per la 25enne delle Fiamme Oro che regala la prima medaglia all'Italia: "Tutto inaspettato, ma quando ho visto che non mi superava mi son detta, ‘dai Martina, puoi farcela'. E così è stato".

Martina Fidanza oro europeo nello scratch: battuta in volata la campionessa del mondo Lorena Wiebes

L’Italia ha conquistato una medaglia d’oro nella prima giornata di mercoledì12 febbraio che ha aperto le porte agli Europei di ciclismo su pista, che si svolgono a Heusden-Zolder, in Belgio. A centrare il titolo continentale è stata la nostra Martina Fidanza, bravissima ad imporsi nella finale di scratch. Una prova perfetta dell'azzurra che ha avuto la meglio nella volata finale: Fidanza è stata straordinaria a gestire lo sprint partendo con i tempi giusti e riuscendo ad avere la meglio su Lorena Wiebes. La campionessa del mondo era la favoritissima per la medaglia d'oro che però le è sfuggita di fronte all'azzurra che ha conquistato una vittoria di assoluto spessore che la conferma a livelli altissimi.

La gioia di Martina Fidanza: "Ci abbiamo creduto, sono riuscita a tenerle testa"

Soddisfazione e incredulità da parte della 25enne delle Fiamme Oro e della Visma-Lease a Bike che aveva davvero poche chance di battere l'olandese, riuscendo a giocarsi al meglio le proprie carte, infilando Wiebes nel finale grazie alla traiettoria interna, che le ha consentito di resistere all’attacco: "Penso che sia stato un risultato un po’ inaspettato" ha ammesso poi la stessa Fidanza, "perché non credevo di riuscire a battere la campionessa del mondo in volata. Invece ci avevamo creduto, abbiamo messo un buon rapporto per poterle tenere testa". Fidanza racconta anche dove ha trovato la forza necessaria per l'impresa: "Nello sprint finale quando ho visto che non riusciva a superarmi come credevo mi son detta, ‘Martina dai ce la puoi fare'. E così è stato".

Delusione Viviani, solo 15° nell'eliminazione individuale

Per l'Italia è il primo grande acuto agli Europei di ciclismo su pista in una giornata iniziale in cui sono arrivate diverse delusioni tra cui quella di Elia Viviani che non è riuscito a confermarsi ad altissimi livelli. Il campione veronese, dopo gli ori continentali conquistati nell'eliminazione individuale ad Apeldoorn 2019 e a Monaco di Baviera 2022, non è riuscito ad andare oltre un deludente 15° posto a Heusden-Zolder.