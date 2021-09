Litiga con la squadra, scende dalla bici e poi sparisce: era terzo alla Vuelta Miguel Angel Lopez che prima di oggi era terzo nella classifica generale della Vuelta di Spagna, si è reso protagonista di una situazione molto curiosa. Dopo aver litigato con la sua squadra, la Movistar, è sceso dalla sua bici e si è messo in macchina. Dopo il ritorno in sella è sparito dai radar.

A cura di Marco Beltrami

Che fine ha fatto Miguel Angel Lopez? È quello che si chiedono tutti, compagni di squadra e tifosi dopo l'assurdo pomeriggio di oggi. Il colombiano che prima di oggi era terzo nella classifica generale della Vuelta, si è reso protagonista di una situazione molto curiosa. Prima ha litigato con la sua squadra, la Movistar, poi è sceso dalla sua bici e si è messo in macchina, infine è tornato poi a gareggiare sparendo però dai radar.

Miguel Angel Lopez stando alle indiscrezioni sarebbe rimasto molto deluso dal comportamento dei compagni di squadra, dopo che durante la tappa è rimasto "intrappolato" nel gruppo e indietro rispetto ai grandi favoriti del Giro di Spagna. Arrabbiato per il mancato supporto da parte degli altri componenti del suo team (Enric Ma, suo compagno è ottimamente piazzato), allora si è reso protagonista di una discussione accesa che lo ha spinto a scendere dalla bici, proprio nel bel mezzo della gara.

Secondo quanto riportato dalla tv spagnola TVE il suo direttore sportivo Patxi Vila ha provato a convincerlo a continuare, ma Lopez con tanto di cellulare è salito sull'ammiraglia della Movistar, un chiaro segno di abbandono. Dopo 10′ stando a quanto raccontato da Eurosport Germany, il colombiano ha cambiato idea è tornato in gara. Come è andata a finire? Lopez non è arrivato al traguardo, anche se sul sito dell'evento è stato inserito tra i ciclisti ritirati. Il compagno Mas al traguardo stuzzicato sull'argomento ha dimostrato di essere all'oscuro di tutto: "Che è successo? È caduto? Non sapevo niente". Diverse ore dopo l'arrivo, il team Movistar non sa ancora che fine ha fatto Lopez che a quanto pare infuriato ha fatto perdere le sue tracce.