L'incidente di Evenepoel, bici spezzata in due e operato d'urgenza: come sta il campione belga Le impressionanti immagini della bici spezzata in due evidenziano la violenza dell'impatto: Remco Evenepoel ha avuto un incidente stradale nella giornata di martedì 3 dicembre riportando gravi conseguenze. Fratture multiple, polmoni contusi e lussazione della clavicola per la quale è stato subito operato. Il campione belga resterà in convalescenza per diverse settimane rinviando la preparazione per la stagione 2025.

A cura di Alessio Pediglieri

Remco Evenepoel trascorrerà la pausa invernale in convalescenza, in attesa di capire quando potrà ritornare sulla bici per preparare la stagione 2025 sempre più alle porte. Il campione belga ha subito un incidente stradale nella giornata di martedì 3 dicembre, andando a sbattere violentemente contro lo sportello di un camioncino postale, riportando serie conseguenze. Trasportato d'urgenza in ospedale è stato sottoposto ad intervento per rimediare alle diverse fratture subite nell'impatto ma è ancora sotto osservazione per la lussazione alla clavicola e i danni ai polmoni, risultati entrambi contusi. Intanto arrivano le prime immagini della sua bici: letteralmente spezzata in due.

Come sta Evenepoel: fratture multiple e polmoni contusi

Un incidente che non sembrava così grave e che invece si è trasformato in un bollettino medico sempre più pesante nelle ore successive al ricovero ospedaliero. Per il due volte campione olimpico a Parigi 2024 le conseguenze dell'incidente stradale sono più serie del previsto: "Gli esami hanno anche mostrato contusioni su entrambi i polmoni e una lussazione della clavicola", ha comunicato la sua squadra, Soudal Quick-Step, in un nuovo comunicato stampa dopo gli ultimi esami. "Queste lesioni si aggiungono alle tre fratture precedentemente identificate". Evenepoel martedì sera è stato subito operato alla clavicola e nel corso di oggi, mercoledì 4 dicembre dovrebbe essere dimesso. "Sarà poi necessario un periodo di immobilizzazione di due settimane" ha ulteriormente informato la Soudal, "al termine del quale si potrà pianificare il suo ritorno agli allenamenti".

L'incidente contro la portiera di un camioncino postale

L'incidente è avvenuto martedì pomeriggio a Oetingen, nella provincia del Brabante Fiammingo, sulle strade di casa del Belgio: Evenepoel, che si stava allenando da solo, si è scontrato con la portiera aperta di un furgoncino della Bpost ed è stato poi portato in ambulanza al vicino ospedale Erasmus di Anderlecht. All'inizio si era parlato di una possibile frattura alla clavicola, ma i danni riportati da Evenepoel sono stati ben più gravi ed è stato subito trasferito in un altro ospedale a Herentals maggiormente equipaggiato per far fronte all'emergenza.

Le immagini della bici, spezzata in due dall'impatto

Impressionanti le fotografie del post incidente che hanno evidenziato lo stato della bicicletta di Evenepoel, spezzata letteralmente in due dall'impatto con la canna centrale che è andata in pezzi: "Hanno piegato la bicicletta in due come una carrozzina a rotelle" hanno raccontati alcuni testimoni oculari presenti sul luogo dove sono arrivati i soccorsi che hanno trovato Evenepoel sofferente fermo a terra, tenendosi polso e spalla destra.

Secondo incidente in pochi mesi, quando tornerà a correre

L'anno scorso, Evenepoel aveva subito danni simili in un incidente avvenuto ad aprile: era stato coinvolto nella paurosa caduta ai Paesi Baschi che gli aveva impedito di prepararsi adeguatamente al Tour. Adesso bisogna attendere per capire quando ritornerà operativo, di certo la sua preparazione per la stagione 2025 – che è iniziata lunedì insieme agli altri compagni della Quick-step – sarà rinviata di qualche settimana e non è ancora noto se Evenepoel raggiungerà il team in Spagna, per i classici servizi fotografici per gli sponsor, o se deciderà di recuperare a casa, in Belgio.