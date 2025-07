Lenny Martinez imbroglia al Tour usando maldestramente la tattica della “bottiglia appiccicosa”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una sceneggiata vera e propria, che però nell'era moderna non può passare inosservata. Lenny Martinez in modo plateale ha barato, utilizzando la tattica della borraccia incollata, detta anche borraccia appiccicosa. Un gesto che potrebbe procurargli una punizione nella classifica generale. Il francese in ogni caso è stato protagonista nella 18ª tappa del Tour de France perché pochi chilometri dopo quella pantomima ha vinto il traguardo del Gran Premio della Montagna, conquistando punti preziosissimi.

Martinez in difficoltà usa la tattica della bottiglia appiccicosa

Un'altra tappa sulle Alpi, un'altra tappa faticosa con Pogacar che vuole chiudere definitivamente i giochi al Tour de France 2025. Una tappa di grande fatica per la maggior parte dei ciclisti, compreso Lenny Martinez, corridore francese della Bahrain Victorious, che quando mancavano 114 chilometri all'arrivo, al Col du Glandon, ha accusato un momento di grande fiacchezza. Un momento che ha provato a gestire, di comune accordo con l'ammiraglia, in modo furbo, utilizzando la cosiddetta tattica della borraccia incollata, il bidon collé come lo chiamano i francesi,.

Martinez cosa ha fatto esattamente? Ha cercato di rifiatare qualche secondo, dandosi anche uno slancio. Il transalpino ha preso la borraccia dall'ammiraglia, cosa legale, quella sì, ma non è riuscito a prenderla subito. Così facendo per qualche secondo è rimasto incollato alla vettura, poi l'ha restituita, prendendola un'altra, per farlo è rimasto aggrappato qualche altro secondo preziosissimo, per poi avanzare e ripetere il gesto una terza volta.

Lenny Martinez si riprende e vince il traguardo del GPM

A quel punto è ripartito e grazie forse anche a quello slancio è riuscito a superare in volata Arensman e a prendersi i 20 punti del GPM (il Gran Premio della Montagna), così facendo Lenny Martinez si è ripreso la seconda posizione degli scalatori, la maglia a pois, che vede al comando Pogacar.

Lenny Martinez rischia una penalità per il gesto della bottiglia incollata

Successivamente Lenny Martinez ha perso copiosamente terreno rispetto al gruppo di testa e a quello della maglia gialla, perdendo in pochi chilometri oltre cinque minuti. Il francese rischia una penalità nella classifica generale o in quella del GPM.