Le condizioni di Baroncini dopo l’incidente: “È in coma indotto ma non in pericolo di vita”

Il ciclista della UAE Emirates ha riportato gravi lesioni facciali a causa della caduta nella terza tappa del Giro di Polonia. I medici lo hanno sedato profondamente per evitare che le fratture peggiorino. “Entro martedì tornerà in Italia per essere operato”.

Filippo Baroncini non è in pericolo di vita ma resta in coma farmacologico a scopo precauzionale, così da assicurare immobilità totale per non aggravare le lesioni facciale riportate nell'incidente. "Non ci sono danni agli organi vitali", è la voce che rimbalza dall'ospedale di Walbrzych dov'è attualmente ricoverato nell'attesa di essere trasferito: entro la prossima settimana tornerà anche in Italia dove sarà operato per la riduzione delle lesioni.

Le condizioni di Baroncini dopo l'incidente in Polonia

Il ciclista 24enne della UAE Emirates s'era fatto male a causa di una brutta caduta avvenuta durante la terza tappa del Giro di Polonia: è stato uno dei sei corridori coinvolti nella violenta carambola avvenuta a 20 chilometri dal traguardo, episodio che ha costretto gli organizzatori a neutralizzare la gara e agevolare l'arrivo dei soccorsi. A Baroncini sono state riscontrate fratture facciali multiple, lesione alla vertebra cervicale (ma per fortuna senza alcuna conseguenza di tipo neurologico, clavicola malmessa per il ruzzolone e l'impatto. Una condizione fisica preoccupante, difficile ma che non fa temere eventualità peggiori. Allo stato dei fatti, i medici hanno scelto di tenerlo sedato per preservare la sua incolumità di paziente che sarà sottoposto a intervento chirurgico.

Il manager del Team, Gianetti: "È stabile, sarà operato in Italia"

A parlare della situazione è stato anche il general manager del Team, Mauro Gianetti, che ha fornito ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del ciclista. "È stabile ma si trova in uno stato di coma indotto. I medici hanno optato per una sedazione profonda per fare in modo che, restando del tutto immobile, non ci sia il rischio di peggiorare la frattura alla zigomo sinistro sulla quale bisognerà intervenire quanto prima".

Quando e dove Baroncini finirà sotto i ferri? Gianetti indica ragguagli anche di questo tipo. "La decisione che abbiamo preso è di portarlo e operarlo in Italia – ha aggiunto -. Con ogni probabilità, subirà l'intervento a Milano. Filippo rientrerà entro martedì sera".

La carriera di Baroncini, professionista dal 2022

Baroncini è entrato a far parte della UAE Emirates a partire da gennaio 2024. Nella sua carriera ha ottenuto risultati discreti: nel 2021 si è classificato secondo ai Campionati del Mondo Under 23 e l'anno successivo è diventato anche professionista. Nella scorsa stagione ha vinto il Super 8 Classic Impanis mentre quest'anno è salito sul gradino più alto del podio nel Tour del Belgio. Non è la prima volta che va incontro a incidenti traumatici, gliene era capitato anche un altro in precedenza ma molto meno grave rispetto all'attuale: aveva subito solo tre fratture del polso e una del gomito.