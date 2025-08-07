Brutta caduta di Baroncini al Giro di Polonia, ricoverato in ospedale: “Ha lesioni multiple al volto”

Un finale inaspettato, caotico e anche molto pericoloso. È quanto accaduto quasi al termine della terza tappa del Giro di Polonia, disputata con partenza e arrivo a Wałbrzych sulla distanza di 159,3 km. Tappa vinta da Turner che ha preceduto in volata Pello Bilbao della Bahrain Victorious e Andrea Bagioli della Lidl Trek. Ebbene quasi a poco più di 20 chilometri dal traguardo quando Ulissi e Milesi attaccavano riportandosi su O'Brien il quale era stato uno dei protagonista della fuga di giornata, si è verificata una caduta in discesa con sei corridori finiti fuoristrada.

Per terra c'erano Majka, subito ripartito, Jack Haig e il leader della corsa Lapeira, che ha riportato una forte contusione al costato sinistro e giunto in grave ritardo. A terra anche l'italiano Filippo Baroncini (UAE Team Emirates-XRG) e Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) con il primo che è stato costretto al ritiro.

Filippo Baroncini in azione in pista.

Proprio le condizioni di Filippo Baroncini hanno destato maggiore preoccupazione e infatti subito dopo l'incidente al Giro di Polonia è stato proprio il team UAE a fare il punto sulle condizioni del ciclista italiano. A parlare è direttamente il Dr. Adrian Rotunno (Direttore Medico del team): "Purtroppo, Filippo Baroncini è rimasto ferito in una caduta nella terza tappa del Giro di Polonia – si legge nella nota ufficiale -. Ha riportato lesioni multiple al volto, tra cui una frattura cervicale (senza conseguenze neurologiche) e fratture facciali e clavicolari".

Cos'è successo a Filippo Baroncini e quali sono le sue condizioni dopo la caduta

Non un incidente di poco conto dunque per una dinamica ancora tutta da capire. Non è chiaro come sia stata possibile questa caduta ma Baroncini ha sicuramente avuto la peggio rispetto agli altri ciclisti coinvolti. "È attualmente ricoverato in ospedale ed è sotto la supervisione del nostro team medico – si legge in conclusione alla nota riportata dal team dell'azzurro che ha poi aggiunto e chiuso -. Ci saranno ulteriori aggiornamenti a breve, ma tutti i nostri pensieri sono con Filippo".