L’attacco della maglia rosa Geraint Thomas all’organizzazione del Giro d’Italia: “Bell’albergo” Il gallese Geraint Thomas, maglia rosa del Giro d’Italia, ha postato mercoledì sera un’eloquente foto che mostrava le condizioni del water nel bagno della sua stanza d’albergo, non esattamente improntate alla massima igiene.

A cura di Paolo Fiorenza

Geraint Thomas è maglia rosa del Giro d'Italia da due giorni, dopo il clamoroso ritiro di Remco Evenepoel, risultato positivo al Covid domenica scorsa in una corsa che sta pagando un dazio pesantissimo al coronavirus. L'esperto ciclista gallese, che compirà 37 anni la prossima settimana, è sopravvissuto ieri alla terribile caduta che ha messo fuori gioco Tao Geoghegan Hart, che purtroppo dovrà essere operato per una frattura all'anca sinistra.

La caduta è avvenuta in testa al gruppo nella discesa del Colla di Boasi, sull'asfalto reso viscido dalla pioggia. Coinvolti tutti uomini di classifica, è andata malissimo a Hart che era terzo, mentre sono riusciti a ripartire senza grosse conseguenze i primi due della graduatoria, Thomas e Roglic. "La discesa era molto scivolosa – ha poi raccontato la maglia rosa – Non so esattamente cosa sia successo, ho visto solo che un corridore della UAE è caduto davanti a me ed io fortunatamente gli sono caduto sopra. Chi era dietro di me è stato meno fortunato. Non è stato un bel momento, dal punto di vista personale posso dire solo di essere stato molto fortunato”.

Geraint Thomas è la maglia rosa del Giro d’Italia dopo 11 tappe

Thomas è ora il leader al Giro della Ineos Grenadiers, una delle squadre top del plotone, e pertanto il messaggio che ha scritto ieri sera al termine di una giornata durissima non poteva passare sotto silenzio. Si era conclusa da qualche ora l'undicesima tappa che aveva portato il gruppo da Camaiore a Tortona – la frazione più lunga della corsa rosa, vinta in volata dal tedesco Ackermann – e Thomas assieme ai suoi compagni non vedeva l'ora di riposare i suoi muscoli stanchissimi in albergo.

La sistemazione trovata in hotel tuttavia non lo ha soddisfatto, per usare un eufemismo. Il ciclista britannico, vincitore del Tour de France nel 2018, ha dunque postato sul proprio profilo Twitter un'eloquente foto che mostrava le condizioni del water nel bagno della sua stanza, non esattamente improntate alla massima igiene. "Bell'albergo stasera. Dopo una gara che finora è stata pazza, almeno abbiamo alloggiato in un hotel di lusso a 5 stelle", ha detto Thomas, con un evidente attacco all'organizzazione del Giro.

Il tweet di Thomas ha avuto ampio risalto nell'ambiente ciclistico, tra chi ha rimarcato i precedenti in tal senso dell'organizzazione e chi come lo storico Ds Manolo Saiz ha accomunato Giro e Tour circa il livello non eccelso degli alberghi: "Il meglio è la Vuelta", ha detto lo spagnolo, facendo un po' di promozione del suo Paese.