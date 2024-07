video suggerito

La Slovenia non convoca Urska per Parigi, Pogacar si sfoga: “Non ci sono più parole” Tadej Pogacar ha criticato duramente la decisione della Federciclismo slovena di non aver inserito tra le convocate della squadra di ciclismo femminile per Parigi, Urska Zingart. La sua fidanzata, ma soprattutto una delle più forti slovene a cronometro, in cui si è laureata nelle ultime due edizioni campionessa nazionale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it



Urska Zigart è una campionessa slovena di ciclismo, professionista dal 2015 e che arriva da due titoli nazionali consecutivi – 2022 e 2023 – vinti a cronometro. Una stella di questo sport e per una nazione che sulle due ruote a pedali annovera infiniti fuoriclasse e una tradizione vincente importante sia nel settore maschile sia in quello femminile. Eppure, non è stata inserita tra le cicliste convocate per le prossime Olimpiadi di Parigi, scatenando sui social l'ira e l'indignazione dell'ultimo vincitore del Giro d'Italia nonché attuale maglia gialla al Tour, il connazionale Tadej Pogacar. Che di Urska è anche il fidanzato.

La rabbia di Pogacar davanti alla mancata convocazione di Urska per Parigi

La nazionale slovena di ciclismo femminile parteciperà alle oramai imminenti Olimpiadi di Parigi senza una delle sue principali rappresentanti, Urska Zigart, classe 1996 e professionista dal 2015 nonché doppia campionessa nazionale a cronometro. A deciderlo è stata la Federciclismo slovena che ha diramato le convocazioni in cui non è stata inserita Zigart, scatenando il fastidio del suo ben più famoso fidanzato, Tadej Pogacar.

"Così Urska Zigart, due volte campionessa nazionale e la miglior slovena nelle corse a tappe, non è stata convocata per l'Olimpiade. Non ci sono parole… Sta così bene con la maglia della nazionale. Sempre orgoglioso di te". Queste le frasi apparse su una storia nell'account ufficiale di "Pogi" l'attuale dominatore del ciclismo maschile moderno. Sorpreso dalla scelta della sua federazione di non portare Zigart a Parigi.

Chi è Urska Zigart, stella slovena e fidanzata di Pogacar

Prima di tutto Urska Zigart è una quotata professionista del ciclismo sloveno. Si è imposta nelle prove nazionali a cronometro nelle ultime due edizioni, vincendole e laureandosi campionessa. Un doppio successo (terzo se si considera anche la vittoria del 2020) che avrebbe dovuto spalancarle le porte di Parigi senza indugio e che invece non la vedrà protagonista. Zigart si è anche distinta nel corso degli anni per aver partecipato, prima con i colori della Alé, poi per quelli della BikeExchange e adesso per il Team Jayco AlUla, ai tre più importanti Giri a tappe femminili: il Giro d'Italia (4 edizioni), il Tour de France e la Vuelta de Espana (entrambe per una edizione).

Il nome di Urska però è diventato più che famoso anche per essere la fidanza ufficiale di Pogacar. Si sono conosciuti per caso in un training camp del 2017, da quel momento sono diventati inseparabili. Spesso, per seguire Tadej nei vari suoi impegni professionali, Urska ha cambiato spesso programmi e calendari.