video suggerito

La nazionale tedesca di ciclismo su pista investita da un automobilista: due in gravi condizioni Tragedia sfiorata sulle strade di Maiorca dove la nazionale tedesca di ciclismo su pista ha deciso di allenarsi: alle prime luci dell’alba di martedì 28 gennaio un’auto ha investito frontalmente il gruppo. Sei gli atleti colpiti, due ricoverati in ospedale. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'intera squadra nazionale è stata letteralmente falciata da un'auto proveniente dal senso opposto sulle strade di Maiorca: l'ennesimo incidente stradale che ha visto sei atleti su sette appartenenti alla selezione tedesca di ciclismo su pista avere la peggio. Due di loro sono stati ricoverati d'urgenza in condizioni gravi anche se non in pericolo di vita. L'impatto è avvenuto nelle prime ore del mattino di lunedì 27 gennaio quando un 89enne alla guida della propria auto non si è avveduto del gruppo – accompagnato dalle ammiraglie – che proveniva dal lato opposto, investendoli in pieno.

Lo scontro è avvenuto intorno alle dieci e mezza di lunedì 27 gennaio al chilometro 9,300 della Ma-19a del Camí de Can Capó, di fronte alla zona industriale di Son Oms, in direzione Llucmajor. Dove la squadra tedesca di ciclismo su pista aveva deciso di allenarsi. Una strada lunga e diritta sulla quale avevano percorso poco meno di 3 chilometri dal proprio hotel, accompagnati dalle ammiraglie su cui viaggiava anche Lucas Schädlich, l'allenatore della nazionale di ciclismo.

Sei ciclisti su sette rimasti feriti, due gravi

Il tecnico ha assistito all’incidente ed è stato testimone oculare dell'impatto frontale. Sul posto sono sopraggiunte numerose ambulanze, sei ciclisti sono rimasti feriti, due in modo grave, ricoverati in due cliniche di Palma. I ciclisti interessati sono tutti giovanissimi, under 21: Benjamin Boos, Tobias Buck-Gramcko, Bruno Kessler, Max-David Briese, Moritz Augenstein e Louis Gentzik.

Una situazione "drammatica": numerose fratture tra i ciclisti investiti

Chi è arrivato sul posto dell'incidente ha definito subito la situazione "drammatica". Tra gli atleti si sono verificate numerose fratture, che "per alcuni comporteranno una lunga pausa dagli allenamenti e dalle gare", secondo quanto hanno rilasciato fonti vicine alla federciclismo tedesca. La giovane nazionale si stava allenando in prospettiva del prossimo appuntamento clou in programma, i Campionati Europei di ciclismo su pista che si terranno a Heusden-Zolder in Belgio dal 12 al 15 febbraio.

Fatale la distrazione al volante da parte dell'autista

Apparentemente non c'è motivo: la visibilità era perfetta, la strada sgombra da altri veicoli. Dunque, la pattuglia della Guardia Civil, che si trovava nelle vicinanze ed è giunta rapidamente sul luogo dell’incidente ha potuto trarre l'amara considerazione che quanto accaduto alle luci dell'alba di martedì 28 gennaio, sia stato frutto di una banale disattenzione. Al volante del mezzo che poteva provocare una vera e propria strage, un 89enne su cui adesso è stata aperta una indagine.