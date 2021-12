Johnny Carrera esce dalla terapia intensiva, buone notizie per il manager di Nibali e Pogacar A tre settimane dall’incidente automobilistico in cui è stato coinvolto, ha lasciato la terapia intensiva Johnny Carera, il manager di Vincenzo Nibali e Pogacar.

A cura di Alessio Morra

Una bella notizia arriva da Cantù, dove dopo tre settimane è uscito dalla terapia intensiva Johnny Carera, il manager di grandi campioni del ciclismo come Vincenzo Nibali e Pogacar. Carera adesso è ricoverato a Cantù nel reparto di riabilitazione specialistica cardiorespiratoria. Lo scorso 26 novembre era stato coinvolto in un incidente stradale sull'autostrada A4 dove la sua auto era stata colpita in pieno da un Tir in contromano.

Dopo esattamente tre settimane dal grave incidente occorsogli sull'autostrada A4, all'altezza del casello di Agrate Brianza, Carera non è più in terapia intensiva. Johnny Carera con il fratello Alex gestisce da tanti anni l'agenzia A&J, che ha nella propria scuderia campioni come lo ‘Squalo' Vincenzo Nibali e lo sloveno Pogacar, vincitore del Tour de France. Carera è uscito dal reparto di terapia intensiva dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù, dove era stato portato nei giorni scorsi dall'ospedale Niguarda di Milano. Carera respira autonomamente ed è nel reparto di riabilitazione specialistica cardiorespiratoria. Ora a preoccupare sono le condizioni del polmone sinistro, collassato nell'impatto con il Tir, inoltre Carera dovrà essere anche operato per sistemare la spalla sinistra.

L'incidente di Johnny Carera. Venerdì 26 novembre il manager stava tornando a casa dopo essere stato alla festa del fan club di Covi, un ciclista della Uae-Emirates. Purtroppo la sua Porsche è stata letteralmente travolta da un tir che dopo essersi fermato aveva fatto una inversione a U e viaggiava contromano. Le condizioni di Carera sono apparse subito molto gravi, perché oltre all'enorme problema al polmone sinistro, ci sono state anche la frattura della spalla e la rottura di una serie di costole.