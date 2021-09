Italia ancora d’oro, Silvia Zanardi trionfa agli Europei di ciclismo Altra gioia per l’Italia dagli Europei di ciclismo in corso di svolgimento in Trentino. Silvia Zanardi ha vinto la medaglia d’oro nella prova in linea Under 23. L’azzurra ha trionfato allo sprint, mettendosi alle spalle in piazza Duomo a Trento l’ungherese Vas e la francese Muzic. Si tratta del sesto titolo per i nostri atleti.

A cura di Marco Beltrami

Prosegue la magica annata dell'Italia dello sport. Un'altra soddisfazione enorme è arrivata dagli Europei di ciclismo in corso di svolgimento in Trentino. Silvia Zanardi infatti ha vinto la medaglia d'oro nella prova in linea Under 23. L'azzurra ha trionfato allo sprint, mettendosi alle spalle in piazza Duomo a Trento l'ungherese Vas e la francese Muzic.

Dopo l'argento juniores di Eleonora Ciabocco nel pomeriggio, seconda medaglia di giornata dunque nella rassegna continentale di ciclismo. Oro per la Zanardi che ha chiuso gli 80.8 chilometri della gara odierna davanti a tutti. Una prova di forza culminata nello strappo finale, dopo aver sfruttato l'eccezionale lavoro della compagna Gaia Realini. Negli ultimi metri non c'è stato nulla da fare per Vas e Muzic, con la velocissima Zanardi che ha beffato tutti, regalando così la sesta medaglia all'Italia nella rassegna europea.

Per la classe 2000 di Fiorenzuola d'Adda che corre per il team BePink si tratta di un altro riconoscimento dopo i 2 mondiali juniores e i 5 europei su pista sempre a livello giovanile. Grande entusiasmo nel post-gara e ringraziamenti doverosi a tutto il team: "Le mie compagne sono state fantastiche nel supportarmi durante tutta la gara. La tattica che avevamo ideato prevedeva che provassi a rimanere con le migliori in salita per poi giocarmi le mie carte in volata – le parole dell'azzurra riportate da Rai Sport – Dedico il mio successo alle miei compagne e al mio preparatore che ha fatto un lavoro stupendo per farmi arrivare qui al top della forma. Questa maglia è speciale, vale più di tutti i titoli europei conquistati su pista. Ci tenevo a dimostrare di essere forte anche su strada".