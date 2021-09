Eleonora Ciabocco vince l’argento agli Europei di ciclismo nella prova juniores Non sono finite le soddisfazioni per l’Italia dai campionati Europei di ciclismo in corso di svolgimento a Trento. È arrivata un’altra medaglia, questa volta d’argento, da Eleonora Ciabotto nella prova in linea juniores femminile. L’atleta marchigiana, campionessa italiana in carica, si è piazzata alle spalle della tedesca Riedmann.

A cura di Marco Beltrami

Un'altra medaglia per l'Italia dagli Europei di ciclismo in corso di svolgimento a Trento. Eleonora Ciabocco ha conquistato l'argento nella prova su strada categoria Donne Junior. La 17enne azzurra, che pochi mesi fa si è laureata campionessa italiana, si è piazzata al secondo posto della tedesca Linda Riedmann che nel finale ha piazzato lo scatto vincente.

Quinta medaglia azzurra dunque agli Europei di ciclismo grazie alla 17enne marchigiana Eleonora Ciabocco. In quel di Trento non è riuscito il colpaccio al talento azzurro, nonostante l'arrivo in zona traguardo in superiorità numeriche delle nostre portacolori. Alla fine a spuntarla è stata la tedesca Linda Riedmann che si è rivelata imprendibile grazie ad una volata super. Lei la nuova campionessa europea su strada della categoria Donne Junior. Grande soddisfazione comunque per Eleonora che ha anticipato la francese Eglantine Rayer. Fuori dal podio l'altra italiana Francesca Barale che ha lavorato al fianco della Ciabocco in occasione dello sprint. Carlotta Cipressi invece ha ottenuto l'ottavo piazzamento.

In poco meno di due mesi, grande soddisfazione dunque da parte di Eleonora Ciabotto. A fine luglio infatti la ragazza si è aggiudicata il titolo di campionessa italiana juniores, tagliando il traguardo in solitaria a Darfo Boario Terme. Ora la gioia continentale, che permette alla squadra azzurra di incrementare il suo bottino di medaglie: si procede almeno infatti con almeno una medaglia al giorno. 5 le gioie per i nostri atleti, dopo che ieri Filippo Ganna aveva ottenuto la medaglia d'argento nella prova individuale a cronometro maschile. In precedenza il piemontese aveva contribuito all'oro del team misto, con Vittoria Guazzini che aveva poi vinto la cronometro Under 23, con la connazionale Pirrone di bronzo.