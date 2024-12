Incidente di Evenepoel, almeno due mesi senza bici e Pogacar gli scrive: “Non ti preoccupare, t’aspetto”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

L'incidente di Remco Evenepoel che si è fratturato in allenamento scontrandosi con un portellone di un furgone postale costringerà il campione belga a restare lontano dalla bicicletta per almeno due mesi. Questo il primo verdetto dei medici mentre il due volte olimpico è tornato a casa, dimesso dall'ospedale dopo l'intervento chirurgico. Un contrattempo pesante che farà saltare tutta la preparazione alla prossima stagione dove Evenepoel quasi certamente non prenderà parte alle prime Classiche e vede a rischio anche il Giro. Una situazione che ha toccato da vicino anche il suo principale avversario, Tadej Pogacar che gli ha scritto subito dopo l'incidente: "Non ti preoccupare, c'è tempo. Ti aspetto".

L'incidente di Evenepoel: i tempi di recupero del campione belga

Il due volte campione olimpico di ciclismo su strada a Parigi 2024, Remco Evenepoel potrebbe trascorrere almeno "otto settimane senza bicicletta" dopo aver subito fratture multiple nell'incidente di Oetingen, nel Brabante fiammingo. Nello scontro con un furgoncino ha riportato la rottura del polso, di un paio di costole e la lussazione alla clavicola, in seguito ai quali si è dovuto sottoporre anche a una operazione. Il team manager della Soudal-Quick Step, Patrick Lefevere è stato chiaro sui tempi di recupero: "Remco ha riportato cinque diversi infortuni tra cui quello ai legamenti della scapola e che richiederà tempo per essere riparato. I medici parlano di otto settimane almeno, senza bicicletta". Ciò significa saltare tutta la preparazione in vista della stagione 2025 e le prime Classiche in programma, mettendo in pericolo anche il Giro: "Remco è un ragazzo di grande temperamento, ha già detto che non vuole rinunciarci, ma è prematuro".

Pogacar scrive a Evenepoel dopo l'incidente: "Non stressarti, ti aspetto"

L'incidente a Evenepoel ha spinto Pogacar a scrivere al belga. I due sono stati gli assoluti protagonisti del 2024, in un dualismo che si riproporrà anche per la prossima stagione e che il campione sloveno si augura. A tal punto di aver scritto un messaggio al proprio antagonista: "Gli ho mandato un messaggio – ha rivelato lo stesso Pogacar – Spero davvero si riprendi in fretta e non si porti dietro le conseguenze della caduta. Non deve stressarsi, è inverno e c’è tanto tempo per recuperare, io lo aspetto".