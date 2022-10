Il percorso del Giro d’Italia 2023 è realtà, presentate le tappe: passerella finale a Roma Tutte le tappe del Giro d’Italia 2023, il percorso completo della corsa che partirà dall’Abruzzo e si chiuderà con la passerella dei Fori imperiali a Roma. Il calendario e le città.

A cura di Marco Beltrami

Il Giro d'Italia 2023 è realtà, e il conto alla rovescia è ufficialmente partito. La prestigiosa corsa ciclistica giunta alla 106a edizione entusiasmerà la penisola dal 6 al 28 maggio 2023. Chi sarà dunque il successore dell'ultima maglia rosa Jai Hindley? Difficile dirlo, alla luce della grande concorrenza, e dell'incertezza sui nomi dei partecipanti. Nel frattempo sono state svelate tappe e percorso nella presentazione odierna.

Il Giro d'Italia 2023 partirà in Abruzzo sulla pista ciclabile della Costa dei Trabocchi. La prima tappa della competizione sarà una cronometro individuale, in una settimana d'apertura più tranquilla. Per il primo "tappone" bisognerà aspettare il Gran Sasso e la Cima Pantani con l'arrivo sopra quota 200o metri. Un appuntamento che potrebbe già fare la differenza in ottica classifica. Dopo i muri marchigiani, e il traguardo di Fossombrone, ci sarà la seconda cronometro, 33,6 km tra Savignano sul Rubicone e Cesena.

Il Giro d'Italia entrerà poi nel vivo con le tappe alpine. Si parte con quella di Crans Montana, con due ascese sopra i 2.000 metri, primo test per gli uomini di classifica. Ultima settimana decisiva per decidere le sorti con innanzitutto il Monte Bondone con punte al 15% e poi a seguire l'arrivo in Val di Zoldo (3.700 metri di dislivello) e soprattutto la tappa che da Longarone, nel 60° anniversario della tragedia del Vajont arriverà alle Tre Cime di Lavaredo. Una giornata che si preannuncia epica con 5.400 metri di dislivello e cinque asperità; l'ultima fatica sarà la cronoscalata del Monte Lussari, con tratti al 22%.

Dopo un totale di tre frazioni a cronometro (più di 70 chilometri), sette arrivi in salita, otto tappe per velocisti, 51.000 di dislivello complessivo, tre grandi salite (Gran Sasso d'Italia, le Tre Cime di Lavaredo e il Passo Giau) passerella finale ai Fori Imperiali, a Roma. Intanto la volontà del Comune capitolino è quella di spingere per l'arrivo nella Città Eterna per i prossimi 4 anni. Tutte le tappe e il calendario del Giro d'Italia 2023: