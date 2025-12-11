Il Giro 2026 perde subito uno dei suoi protagonisti, Evenepoel ha detto no: “Una follia andarci”

Remco Evenepoel ha deciso di non partecipare al prossimo Giro d’Italia: nel 2026 l’obiettivo sarà ancora una volta quello di indossare la maglia iridata ai Mondiali in Canada: “Scelta dura e sofferta, il percorso era perfetto. Ma non posso fare più follie: voglio una stagione serena e ben pianificata”

Remco Evenepoel in maglia rosa al Giro 2023

Remco Evenepoel ha detto no al Giro d'Italia 2026, questione archiviata. Così il campione belga ha svelato gran parte del suo programma per la nuova stagione dove non ci sarà spazio per la Corsa Rosa, appuntamento depennato dall'elenco di gare e di obiettivi che il neo capitano della Red Bull BORA-hansgrohe ha cerchiato di rosso. E dietro alla rinuncia c'è proprio il recente passaggio dalla QuickStep: "Un nuovo ambiente e una nuova squadra che richiedono adattamenti. Dire no al Giro è stata una scelta difficilissima ma sarebbe stata una follia andarci".

Evenepoel presenta il programma per il 2026 con la Red Bull: obiettivo Mondiali

Un programma stabilito per trequarti, con solamente alcuni angoli da smussare ma il più è fatto per Remco Evenepoel che ha svelato il proprio calendario 2026 anche se non in tutti i minimi particolari. In uno, però, è stato più che chiaro: non c'è spazio per il Giro d'Italia 2026 anche se si presenta come una corsa, ancor più rispetto alle passate stagioni, con un percorso adatto alle sue caratteristiche, con una lunga cronometro da 40 chilometri e diverse tappe in salita non così proibitive. Ma i programmi – e gli obiettivi – sono altri, in primis provare il bis iridato ai Mondiali, che rappresentano il centro della nuova stagione.

Remco Evenepoel festeggia la maglia iridata ai Mondiali 2025 in Ruanda

Evenepoel dice no al Giro: "Dura non andarci, ma sarebbe stata follia"

Nessun rifiuto a priori, anzi. Remco Evenepoel ha mostrato una franchezza e onesta intellettuale uniche nel motivare la sua assenza al prossimo Giro d'Italia: "Partecipare o meno al Giro è stato il punto più discusso e doloroso. Sono un grande fan del percorso anche perché non è un Giro mostruoso come quelli che abbiamo visto finora. Certo, ci sono tappe difficili, ma non è il Giro più difficile". Eppure non ci sarà: "I Campionati del Mondo che seguiranno in Canada sono molto importanti per me perché mi offrono due ottime possibilità di vincere una maglia. Dato il calendario molto ravvicinato, è il motivo principale per cui non devo fare più follie".

Evenpoel e la nuova avventura in Red Bull: "Voglio una stagione normale, senza problemi"

Dopotutto, la prossima sarà una stagione da punti interrogativi. In primis, l'adattamento con la nuova squadra la Red Bull BORA-hansgrohe: "È una nuova squadra e un nuovo ambiente per me, quindi cerchiamo di avere una stagione normale quest'anno", ha ammesso Evenepoel. "Quest'anno è importante tornare al mio livello con un inverno normale, voglio solo una stagione normale, senza problemi". Dove sta ancora decidendo i dettagli finali: "Dobbiamo ancora capire come e cosa sia meglio in termini di pianificazione. Ci sono due o tre gare WorldTour e mi piacerebbe correrne una". Nessun riferimento preciso ma il pensiero corre ovviamente alla gara di inizio stagione, l'UAE Tour e poi alle grandi classiche come la Parigi-Nizza e la Tirreno-Adriatico.