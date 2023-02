Il fotofinish più incerto di sempre nel ciclismo: ci mettono 15 minuti per capire chi ha vinto All’UAE Tour la prima tappa si è conclusa in un modo curioso con Ewan e Merlier arrivati praticamente insieme sul traguardo nella volata. Il fotofinish più incerto di sempre.

A cura di Marco Beltrami

L'UAE Tour, ovvero la corsa a tappe di ciclismo su strada maschile che si svolge negli Emirati Arabi Uniti è iniziata letteralmente con il botto. La prima delle sette tappe della kermesse ha regalato subito emozioni con un finale assolutamente a sorpresa. Infatti la gara è stata decisa da un'eccezionale volata tra Caleb Ewan e Tim Merlier. I due hanno tagliato il traguardo praticamente insieme, quasi in contemporanea, e per decretare il vincitore è stato analizzato il fotofinish più difficile di sempre.

Andamento a strappi nella prima tappa dell'UAE Tour, con le cose che sono cambiate a circa 30 km dall'arrivo, quando il team di Evenepoel ovvero il Soudal Quick-Step ha provato a sparigliare le carte in tavola. Alla fine sono rimasti 13 corridori tra cui anche Ewan e Merlier, che poi sono stati i protagonisti del testa a testa finale per la vittoria. I due sono arrivati in coppia, e il primo ha anche alzato il braccio in segno di vittoria pensando di averla spuntata sull'avversario. Come accade spesso in occasione di queste situazioni necessaria la "moviola" per decidere chi avesse tagliato prima la linea del traguardo.

Come confermato però anche delle immagini la decisione è stata molto difficile, visto che le ruote anteriori di entrambi erano proprio allineate. Ci sono state scene molto curiose dopo la fine della gara con i due ciclisti che sono entrati nello stand dove erano presenti gli schermi per rivedere le immagini dell'arrivo e lo screen del fotofinish. Risate e sportività tra Ewan e Mertiel, che non riuscivano loro per primi a dire chi fosse più avanti e che non hanno potuto che rimandare il verdetto agli ufficiali di gara. Dopo la bellezza di quindici minuti di attesa, ecco che è arrivata la decisione dei giudici.

La vittoria è stata assegnata al ciclista che era più sotto nella foto analizzata al fotofinish, ovvero Merlier. Festa grande per quest'ultimo e rammarico per Ewan che dal canto suo non ha potuto fare altro che accettare il verdetto. Quello che è certo è che questa per lui è la sconfitta più bruciante di sempre, per questione di millimetri.