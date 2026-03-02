Il dramma infinito di Sheyla Gutierrez, dal volto distrutto alla malattia: “Dolce introduzione al caos”

La 32enne ciclista spagnola Sheyla Gutierrez è tornata a parlare via social testimoniando una resilienza esemplare. Iniziata con il drammatico incidente in allenamento, i dolori per l’endometriosi, la depressione e la malattia della madre: “La mia vita è sottosopra, ma mi caratterizza andare contro il vento e risalire sempre al volo”

Sheyla Gutierrez ha ripreso a gareggiare in questo inizio di 2026 partecipando alla Clásica de Almería Women lo scorso 22 febbraio 2026, in Spagna, per poi ripetersi all'Omloop Het Nieuwsblad Women il 28 febbraio, nella classica belga d'apertura con pavé. Ma non ha dimenticato quanto le è accaduto solo qualche mese prima, il terribile incidente in allenamento dove ha perso quasi tutti i denti e la malattia contro cui sta combattendo, invano, da sempre: "Come una lunga influenza che ti svuota…".

L'incidente in allenamento e il dramma di Gutierrez: "Come una lunga influenza che prosciuga tutto"

Nell'autunno 2025 Sheyla Gutierrez ha rischiato seriamente di porre fine alla propria carriera ciclistica a seguito di un terrificante incidente in allenamento. Per evitare uno scoiattolo che le aveva attraversato improvvisamente la strada era finita gambe all'aria picchiando il volto sul cemento, con conseguenze drastiche: forte trauma facciale e fratture multiple ai denti. Un incubo dal quale la 32enne spagnola si è ripresa a stento, dopo un lunghissimo calvario conclusosi solamente ad inizio 2026: "È passata una settimana da quando tutti i miei denti sono tornati a posto" ha scritto recentemente, sottolineando il recupero lunghissimo.

"Una dolce introduzione al caos" ha aggiunto Gutierrez ritornando a percorrere quanto accadutole da quell'infortunio ad oggi. Un lungo ritorno alla normalità che però per la ciclista spagnola è diventato oramai impossibile. Oltre a quella rovinosa caduta, da oltre un anno e mezzo convive con forti dolori fisici, dovuti all'endometriosi, una battaglia che ha già reso pubblica da tempo. Che non le ha impedito di continuare a combattere ma che l'ha condotta verso una forma di depressione maggiore, causata dalla continua disfunzione ormale, che influenza tutto: il suo stato fisico e mentale. "È fisiologia", ha voluto ribadire via social, "è come una lunghissima influenza che ti lascia completamente prosciugata".

Il dolore di Guitierrez e il messaggio delle compagne: "mi caratterizza andare contro il vento e risalire sempre al volo"

"La mia vita è sottosopra" ha poi, ulteriormente aggiunto. Ricordando il dramma familiare della mamma malata di tumore e la voglia di mettersi, nonostante tutto sempre a disposizione degli altri, in primi delle sue compagne in Motorola: "Può sembrare un virtù" ha scritto Gutierrez, "ma credo che sia un difetto: posso morire per l'altro… e ora ho l'esperienza e la fiducia che posso fare lavoro di "bodyguard" per le mie compagne, ma vorrei che fosse senza dolore fisico e potermi divertire. E mi caratterizza andare contro il vento e risalire sempre al volo"