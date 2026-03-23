sport
video suggerito
video suggerito

L’UCI scrive alle squadre e ciclisti: GPS obbligatorio nelle gare, per evitare un altro caso Furrer

L’Unione Ciclistica Internazionale ha diramato una nota ufficiale a Team e corridori perché si adoperino nei tempi più brevi possibili di sistemi GPS per la tracciabilità. Sistema di sicurezza che diverrà obbligatorio e su cui si sta lavorando dal settembre 2024 quando la giovane svizzera Muriel Furrer perse la vita perché soccorsa in colpevole ritardo.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine

A distanza di un anno e mezzo dalla tragica scomparsa della giovane ciclista Muriel Furrer che morì durante i Mondiali femminili di ciclismo in Svizzera nel settembre 2024, l'UCI ha compiuto un ulteriore passo concreto verso l'aumento della sicurezza dei corridori in tutte le gare patrocinate: l'introduzione obbligatoria del sistema GPS, il tracciamento che avrebbe potuto salvare la vita alla svizzera, rimasta senza soccorsi per ore.

Tutti sono caldamente invitati a provvedere ad aggiornarsi sulle misure di sicurezza che potrebbero evitare ulteriori tragedie come quella di Zurigo nel settembre 2024 quando la svizzera Muriel Furrer cadde in un fossato e venne recuperata solamente a distanza di ore con un ritardo che risultò fatale per la giovane ciclista. Un episodio che commosse il mondo del ciclismo e dello sport in generale e che aprì le porte all'introduzione di nuove misure atte a prevenire episodi del genere. Dopo un anno e mezzo di valutazioni, l'UCI, l'Unione Ciclistica Internazionale, ha deciso di rompere ogni indugio inviando una lettera formale a ciclisti e Team.

Non c'è nulla di impositivo, ancora si sta lavorando su protocolli da adottare in modo univoco e alla strumentazione più adeguata perché sia funzionale allo scopo. Intanto, la comunicazione ufficiale c'è ed un punto di non ritorno. Per l'UCI il dispositivo di tracciamento, "dovrà diventare obbligatorio e essere introdotto gradualmente in tutte le categorie di eventi" senza che vi siano dei parametri indotti o decisi dall'organismo presieduto da David Lappartient. Ognuno potrà studiare o accordarsi con aziende che potrebbero agevolare l'utilizzo dei GPS, "un sistema che consenta un accesso aperto alla fornitura di tali servizi".

Leggi anche
Pogacar alla Milano-Sanremo come Pantani a Oropa: ora solo un’impresa lo separa dall’eternità ciclistica

Nel comunicato, infatti, l'UCI non vieta a nessun Team di prendere accordi privati con partner per lo sviluppo dei sistemi di tracciabilità che via via saranno comunque soggetti all'omologazione finale. Con un'unica richiesta: gli apparecchi serviranno unicamente al rilevamento della posizione dei ciclisti e non permetteranno in alcun modo di veicolare ulteriori dati. Con una data già indicata come obiettivo per un ulteriore aggiornamento: col 30 aprile, l'UCI verificherà le squadre che già si saranno adoperate e chi ancora dovrà farlo. 

Ciclismo
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
italia
Gattuso e i playoff con l’Irlanda del Nord: "I miei giocatori non sono degli scappati di casa"
Quando gioca l'Italia contro l'Irlanda del Nord nei playoff Mondiali e chi sono i convocati del CT azzurro
La Nazionale degli esclusi di Gattuso: da Berardi a Zaniolo, potrebbe giocarsela con i convocati
Federico Chiesa rimandato a casa dalla Nazionale: "Viste le condizioni fisiche non è disponibile"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views