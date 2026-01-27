Il caldo torrido australiano dopo il tennis colpisce anche il ciclismo: cancellata un’intera corsa

Oltre gli Australian Open di tennis anche il ciclismo è finito in ginocchio per l’ondata di caldo torrido tanto da aver dovuto annullare un’intera corsa in linea, la Surf Coast Classic “per un elevato rischio di incendi e per lasciare libere eventuali vie di intervento”

In Australia un'intera corsa, a Surf Coast Classic, è stata cancellata dal calendario di inizio stagione 2026 per "un elevato pericolo di incendi nei boschi" ha allertato la sicurezza civile che ha obbligato l'organizzazione a depennare tutti gli appuntamenti in programma per preservare la tutela dei ciclisti.

Le prime corse ufficiali targate calendario UCI si stanno svolgendo in Australia dall'altra parte del mondo dove si è in pieno clima estivo. Il caldo estremo, che sta coinvolgendo non a caso anche gli Australian Open di tennis procurando non pochi problemi agli atleti, sta lasciando il segno sulle gare inserite ad inizio di nuova stagione come da tradizione. Al Tour Down Under, ad esempio, la parte dell'Old Willunga Hill è stata rimossa dal percorso all'ultimo minuto a causa dell'estremo rischio di incendi boschivi. Stesso motivo per il quale è stato deciso all'ultimo di non disputare la Surf Coast Classic, totalmente cancellata non rispondendo più ai parametri di sicurezza per i ciclisti.

Il comunicato per il caldo allarmante: "Pericolo di incendi, temperature altissime"

L'organizzazione della corsa non ha avuto altra scelta di fronte all'allerta incendi che si sta diramando in Australia in questi giorni: "Ciò è dovuto all'aumento del rischio di incendi boschivi, alle condizioni meteorologiche in rapido cambiamento e imprevedibili, alla necessità di mantenere libere le vie di evacuazione e alla necessità per la polizia del Victoria e i servizi di emergenza di indirizzare la loro capacità per le comunità colpite" si legge nella nota ufficiale: "Gli organizzatori stanno attualmente lavorando a stretto contatto con i servizi di emergenza e le autorità locali per valutare le circostanze ed esplorare opzioni alternative per giovedì 29, a condizione che sia sicuro e appropriato. Ulteriori aggiornamenti seguiranno non appena confermati".

Il pericolo per i ciclisti: "Situazione d'estrema emergenza, sicurezza dei ciclisti prioritaria"

Praticamente, nessuna possibilità di vedere al via la Surf Coast Classic 2026, una 1.Pro Uci in linea, di un giorno, che funge da per la preparazione della più nota e prestigiosa Cadel Evans Great Ocean Road Race: "La sicurezza dei nostri ciclisti, team, staff, volontari e spettatori rimane la nostra massima priorità" ha poi sottolineato il direttore organizzativo, Scott Synderland. "Data la situazione degli incendi boschivi in ​​tutta la regione e i consigli della Polizia di Victoria e dei servizi di emergenza, è la decisione più sicura e responsabile".

Le prove maschili e femminili in programma per il 28 e il 29 sono state cancellate

Inizialmente era prevista sia una gara maschile che una femminile, ma nessuna delle due prove si svolgerà nei giorni previsti, 28 e 29 gennaio. Nella regione australiana dove si corre la Surf Coast, continuano venti forti e temperature superiori ai 30 gradi che hanno alzato il grado d'allarme su possibili incendi tra i boschi e nelle zone in cui passerebbe la corsa, cioè lungo l'iconica Surf Coast nello stato di Victoria, in Australia, con un percorso che va da Lorne a Torquay.