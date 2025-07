Groves si aggiudica la 20ª tappa del Tour più veloce di sempre: corso alla folle media di 45 km/h

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oramai è ufficiale anche se manca ancora una tappa alla fine dell'edizione 2025: questo Tour de France è stato il più veloce di sempre nella storia della Grande Boucle. Per questo motivo si spiega l'estrema sofferenza anche di Tadej Pogacar che ha ceduto alla fatica nei giorni finali non nascondendo malessere e spossatezza. Una media oraria semplicemente devastante, che ha schiantato il record passato, risalente nel 2023 di 42,14km/h raggiungendo una media complessiva che sfiora i 45 orari. Tra Alpi e Pirenei e per 21 giorni, è qualcosa di sovrumano se si pensa che nella prima edizione (1903) la media era di soli 25 km/h.

Anche la tappa numero 20, vinta da Groves, corsa alla media di 44,55 km/h

Il Tour de France che si conclude domenica 27 è l'edizione più veloce di sempre: lo ha confermato anche la 20a tappa, penultima prima dell'assolo a Parigi, dove le medie sono state altissime, compici le numerose fughe di giornata che hanno animato la tappa con corridori che si sono dati battaglia per chiudere dentro la TopTen della classifica generale. Con un finale, ancora una volta ad altissima velocità (media a 44,9 km/h), che ha visto la vittoria di Kaden Gorves ma anche rovinose cadute, come per Gregoire e Romeo.

La progressione disumana dal 2005 ad oggi: velocità folli del Tour

Secondo i dati raccolti dal 2005 ad oggi, la velocità media del 2023 di 42,14 km/h era considerata un record storico, oramai destinato a lasciare spazio all'edizione 2025 vicinissima alla soglia dei 45km/h. Con una progressione devastante nel corso degli anni. Nel 2007, il gruppo aveva raggiunto una media di 39,22 km/h; nel 2016, i 39,61 km/h; nel 2021, la barriera dei 40 km/h è diventata una prassi. Nel 2022 si è tagliato il traguardo dei 42,10 km/h e nel 2023 il picco, in 42,14 km/h (26,20 mph). In questa edizione 2025, dopo 20 tappe, la media supera già i 44 km/h, con il leader della corsa Tadej Pogačar, che mantiene una media di 43,8 km/h.

Uno dei segnalatori di velocità fatti impazzire dai ciclisti sulle strade del Tour de France

I momenti più veloci al Tour 2025: i record infranti su epiche salite

Uno dei momenti più veloci di questa edizione sono avvenuti nel corso della nona tappa, pianeggiante di 174 chilometri in cui il gruppo ha mantenuto una media di 50,013 km/h, rendendola la seconda tappa più veloce di sempre, poi vinta da Tim Merlier allo sprint. Ma il Tour dei superumani ha stupito anche in salita: sul Mont Ventoux, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard hanno infranto i record di Majo (in cronoscalata) e di Pantani, quest'ultimo che resisteva da 30 anni. Il tutto nel bel mezzo del Tour, con vento contrario in vetta e dopo molteplici attacchi. Ma anche altri passi leggendari sono stati battuti con nuovi record, come il Col de la Loze e la Madeleine.

Pogacar stravolto dal Tour 2025: ha difeso la maglia gialla, stremato dalla fatica

Le velocità folli a cronometro e in discesa: toccati i 100 km/h

Poi le discese dove si sono toccati i 100km/h come picco massimo e dove nella prima settimana, a gambe fresche, l'irlandese Ben Healy ha raggiunto più di una volta quasi i 90 km/h in discesa. Ma lo stesso Pogacar aveva sorpreso tutti, toccando la media di 48,1 km/h di media sul Mûr de Bretagne e Evenepoel, che ha corso con una costola rotta, ma ha fatto registrare una media di 53,3 km/h nella prima cronometro, in linea.