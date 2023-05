Giro d’Italia 2023, oggi 8ª tappa Terni-Fossombrone: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV Oggi 13 maggio l’8ª tappa del Giro d’Italia 2023,Terni-Fossonbrone di 206 km. Partenza prevista alle 11:50, diretta TV e streaming su Rai, Eurosport, DAZN. Frazione ondulata, favorevole per le classiche fughe di giornata.

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo le fatiche immense della 7a tappa che è arrivata ai 2130 metri del Gran Sasso, con la straordinaria vittoria di Davide Bias, il Giro d'Italia 2023 torna a respirare con la tappa di oggi, la numero 8, da Terni a Fossonbrone. Il percorso prevede 207 chilometri, ondulati e con un GPM di seconda categoria nella seconda parte del tracciato. Adatto per fughe di giornata, dove i big tireranno il fiato. Nella tappa di ieri vittoria dell'italiano Bias che ha conquistato la tappa del Gran Sasso

Numero tappa: 8ª, Terni-Fossonbrone

Orario di partenza: 11:50

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: ondulato

Lunghezza: 207 km

Dislivello: 2.500 mt

Diretta TV: Rai 2/RaiSportHD (in chiaro), Eurosport 1Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro), Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

La tappa di oggi del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Terni-Fossonbrone

Si scatta sui pedali da Terni, con un primo tratto di percorso senza particolari asperità e su strade larghe e ben asfaltate. Poi, dopo 150 chilometri, si cambia leggermente con il tracciato che inizia a salire: la prima scalata dei Cappuccini è un GPM di quarta categoria, seguita dopo il primo passaggio sull’arrivo, dalla scalata del Monte delle Cesane: salita impegnativa, GPM di seconda categoria e punte del 18% che con un ampio giro riporta in zona arrivo prima della seconda scalata dei Cappuccini.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si parte attorno alle 12:00 e l'arrivo è previsto per le 17:15 a Fossonbrone. Un tracciato che inizia da Terni e si prolunga sulle principali strade a scorrimento veloce per circa 150 chilometri. Poi il paesaggio cambia e il percorso si alza. Il tratto conclusivo è quasi un circuito che passa dal traguardo due volte: la prima tra la salita dei Cappuccini e quella delle Cesane, la seconda volta, dopo l'ultima tornata sui Cappuccini.

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Tappa dedicata a respirare soprattutto per gli uomini di classifica. Spazio dunque, alle classiche fughe di giornata per chi vuole prendersi la gloria di tappa approfittando delle salite finali. Sulle Cesane, l'unico momento in cui ci potrebbero essere delle schermaglie.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La diretta TV in chiaro sarà affidata a RaiSportHD e a Rai2, mentre la diretta TV in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è a disposizione di tutti sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN