Giro d’Italia 2023, oggi 7ª tappa, Capua-Campo Imperatore: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV

Il Giro d'Italia corre oggi venerdì 12 maggio la 7ª Capua-Campo Imperatore. Si tratta della prima vera frazione impegnativa, un test per le Alpi con l'ascesa finale verso il Gran Sasso d'Italia dopo 218 chilometri e un dislivello da 4 mila metri.

Una frazione imponente dove ci saranno sicuramente i primi movimenti in classifica generale: vietato lasciare spazio e insidiose fughe di giornata dove possono inserirsi pericoli, in vista soprattutto della seconda parte di un tracciato che negli ultimi 30 km farà selezione tra chi avrà gamba e chi non avrà già più fiato, fino ai 2.130 mt di Campo Imperatore.

Numero tappa: 7ª, Capua-Campo Imperatore (Gran Sasso d'Italia)

Orario di partenza: 11.15

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: salita

Lunghezza: 218 km

Dislivello: 4.000 m

Diretta TV: Rai 2/RaiSportHD (in chiaro), Eurosport 1Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro),

Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

La 7ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Capua-Campo Imperatore

Allo scoperto. Ciò che potrebbe accadere già a fine prima settimana della Corsa in rosa per gli uomini di classifica. Se infatti si riuscirà a gestire al meglio questa prima frazione montuosa, ci potrebbero essere i primi scossoni in generale. Si scatta sui pedali a Capua, in una costante salita pedalabile prima verso il primo GPM di giornata, un seconda categoria a Roccaraso. Preludio alla seconda asperità del tracciato che si presenta sul muro di Calascio, quando mancano oltre 30 km all'arrivo. Una pendenza importante, che diventa impegnati dai 25 km al traguardo quando si toccano percentuali attorno al 7.5. Non c'è sosta fino al Gran Sasso con gli ultimi 8 km che faranno nuova dura selezione: picchi al 13%.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

La tappa è lunga, 218 chilometri complessivi e di montagna, quindi si parete prima del solito, attorno alle 11:15 per un traguardo che dovrebbe essere tagliato dai primi attorno alle 17:15. Da Capua si inizia subito a salire per portarsi nell'entroterra e tagliare la Penisola dalla parte tirrenica a quella adriatica. Si passa attraverso la salita di Roccaraso per poi ridiscendere fino a Sulmona e Popoli. Ma è dopo Bussi sul Tirino che inizia l'erta finale.

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Scalatori fatevi avanti perché al Gran Sasso si celebra il primo arrivo in montagna di questo Giro. Un'anteprima delle Alpi delle prossime settimane che promette già battaglia tra uomini i classifica e scalatori di giornata. Ce n'è per tutti i gusti con qualcuno che potrebbe tentare la sortita di ventura già sul Roccaraso, possibilmente in compagnia. Sul traguardo, i nomi sono principalmente due, Evenepoel e Roglic ma anche chi in montagna da sempre ci sa andare come scalatori del calibro di Mattia Cattaneo, Jan Hirt, Ilan Van Wilder, Koen Bouwman, Rohan Dennis e Sepp Kuss. Ma sarà come sempre la gamba a fare la differenza

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La diretta TV in chiaro sarà affidata a RaiSportHD e a Rai2, mentre la diretta TV in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è a disposizione di tutti sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

