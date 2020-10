Un episodio a dir poco curioso è andato in scena in occasione della prima tappa del Giro d'Italia 2020. Protagonista, lo sfortunato Miguel Angel Lopez che è caduto in malo modo nei pressi dell'intermedio. Il colombiano su un rettilineo apparentemente senza ostacoli, ha perso il controllo della sua bicicletta ed è andato a finire contro le transenne. Apprensione per il sudamericano che è stato prontamente soccorso con Lopez che è stato portato via in ambulanza.

Giro d'Italia 2020, terribile caduta per Miguel Angel Lopez

Una caduta curiosa che rischia di avere gravi conseguenze per Miguel Angel Lopez. Il ciclista colombiano nel corso della cronometro valida per la prima tappa del Giro d'Italia 2020, si è reso protagonista di un "incidente" molto particolare. L'atleta classe 1994 stava percorrendo il rettilineo, all'intermedio, in solitaria con la sua ammiraglia alle spalle quando per cause da chiarire ha perso il controllo della sua bici. Molto probabilmente a far perdere il controllo al ciclista dell'Astana è stato un tombino con la sua bicicletta si è inclinata in maniera pericolosa. Inutili i tentativi di recuperare l'equilibrio di Lopez che è finito contro le transenne laterali.

Cosa si è fatto Miguel Angel Lopez

Le immagini sono state molto forti. Lopez si è schiantato contro le transenne di protezione ad una velocità importante. Grande apprensione subito per il colombiano che è rimasto a terra accusando subito il colpo incassato. Oltre agli steward sono arrivati sul posto i sanitari, e qualche minuto dopo ecco l'ambulanza per i primi soccorsi a Lopez. Il suo Giro d'Italia è dunque finito in malo modo già alla prima tappa, con la speranza che le conseguenze dell'impatto non siano molto gravi.