Esulta come un matto dopo la volata, ma non ha vinto lui: errore crudele dopo 254 km Benoît Cosnefroy e Michal Kwiatkowski sono protagonisti di un finale concitato sul rettilineo della Amstel Gold Race. Una soffiata carica d’imprudenza illude il ciclista francese che sul traguardo incassa una beffa tremenda.

Che beffa per Benoît Cosnefroy: gli avevano comunicato la vittoria, il fotofinish lo ha gelato.

Benoît Cosnefroy e Michal Kwiatkowski corrono l'uno accanto all'altro. Sbuffano, pedalano con tutta la forza che hanno ancora in corpo. Sono gomito a gomito, così vicino che da sentire il fiato dell'avversario che ansima. Il traguardo della Amstel Gold Race è lì, davanti a loro. Manca poco e in quella manciata di metri sul rettilineo succede di tutto. Il finale è avvincente, tragicomico, beffardo. La vittoria viene decisa dal fotofinish, è questione di millimetri, di una porzione così piccola di ruota che solo l'occhio magico della tecnologia può distinguere. In quella frazione di nulla ci sono gioia e dolore, entusiasmo e delusione, braccia alzate al cielo e un urlo strozzato in gola.

Il successo va al ciclista polacco del team Ineos Grenadiers e per il francese dell'AG2R Citroën Team è un boccone amarissimo. Ci aveva creduto anche per la bella rimonta con la quale aveva annullato la fuga di Kwiatkowski. Dopo 254 chilometri di corsa e una volata condotta in apnea, un errore (tanto stupido quanto crudele) gli ha strappato la gioia dal cuore. Ma non è stato Cosnefroy a commetterlo e quanto avvenuto in quegli istanti è stato davvero surreale: al suo staff arriva una notizia sbagliata, che è lui ad aver trionfato. Gli viene comunicato prima che il mezzo elettronico stronchi ogni illusione e urla per la felicità. Stringe i pugni, salta, si complimenta ma la beffa è dietro l'angolo.

È tutta racchiusa in quei millimetri che lo riportano alla realtà e smentiscono quella soffiata carica di imprudenza: Kwiatkowski lo ha preceduto, la vittoria va al polacco che sul percorso da Maastricht a Valkenburg ha avuto il merito di non mollare mai. "Se inizio a piangere per una cosa del genere allora devo smettere di pedalare – le parole a caldo raccolte da @GaetanScherrer de L'Équipe -. Questa è la mia forza. C'era ancora emozione quando sono salito sul podio. Non c'è niente per cui piangere".

Brucia e fa male ma fa parte del gioco. Nella sua testa Cosnefroy ripercorre, metro per metro, quel finale concitato e si chiede dove mai possa aver sbagliato e, per quanto sia doloroso, non gli resta che accettare il verdetto della strada. "Ovviamente avrei preferito vincere contro Kwiatkowski, ma è stato più veloce di me – il messaggio riportato attraverso i canali della squadra -. Nel complesso come squadra possiamo essere orgogliosi di questo podio. Mi sentivo bene e l’obiettivo era essere lì davanti. Durante la gara ho sentito di essere uno dei più forti".