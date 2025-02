video suggerito

Elisa Longo Borghini fa splendere il tricolore all'UAE Tour: vittoria di tappa e dominio in classifica La campionessa italiana in carica, Elisa Longo Borghini si è aggiudicata la tappa più dura dell'UAE Tour, chiudendo in solitaria una fuga in salita che le ha permesso di prendersi anche la classifica finale: "E' stato un capolavoro del nostro team". Domenica può vincere il Giro emiratino, alla sua prima uscita con la sua nuova squadra, la UAE team ADQ.

A cura di Alessio Pediglieri

Elisa Longo Borghini, campionessa in carica italiana, ha portato la sua maglia tricolore per prima al traguardo nella tappa odierna dell'UAE Tour 2025, conclusa in salita a Jebel Hafeet dopo 152 chilometri di sofferenza. Successo che ha permesso alla 33enne campionessa azzurra di prendersi anche la leadership della classifica generale ipotecando la vittoria della corsa, la sua prima volta con la sua nuova maglia della UAE Team ADQ dopo una vita trascorsa con la Lidl Trek.

Longo Borghini ha tagliato il traguardo in solitaria, alzando le braccia al cielo e mostrando il tricolore al mondo del ciclismo femminile: 35 i secondi di vantaggio sulla compagna di squadra Silvia Persico, seconda davanti alla terza all'arrivo, Kimberley Pienaar la mauriziana che corre con i colori della AG Insurance. La corsa emiratina che sta caratterizzando questo inizio di stagione 2025, si concluderà domani, domenica 9 febbraio, con la classica e prevedibile volata con arrivo ad Abu Dhabi: salvo improbabili sorprese, Elisa Longo Borghini trionferà, visto che dovrà gestire in classifica generale il primo posto con un vantaggio importante, di 2’09” proprio sulla connazionale Silvia Persico e 2’11” su Kimberley Pienaard.

"È stato un capolavoro del nostro team", ha raccontato subito dopo la vittoria di giornata Longo Borghini, rivivendo il successo che le può permettere di prendersi l'UAE Tour 2025, domani ad Abu Dabi. "L'obiettivo oggi era vincere la tappa e conquistare la maglia di leader" ha spiegato la campionessa 33enne, "e devo dire che ha funzionato. E' stato fantastico. Anche oggi tutti sono stati bravissimi, durante il percorso sono stata brevemente nella seconda parte del gruppo, poi ero ben posizionata per la salita finale, dove Silvia Persico ha tenuto un buon ritmo e mi ha permesso di vincere. Oggi mi sentivo a mio agio durante la salita decisiva" ha poi concluso Longo Borghini, "volevo davvero vincere, soprattutto perché questa è la mia prima competizione ufficiale con la mia nuova squadra".