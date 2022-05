Demare vince ancora in volata al Giro, fotofinish impressionante: è questione di millimetri Il francese Demaré ha vinto in volata la sesta tappa del Giro d’Italia 2022, la Palmi-Scalea. Beffato letteralmente sul filo l’inglese Ewan. Demaré aveva vinto già ieri.

A cura di Alessio Morra

Demaré ha vinto la sesta tappa del Giro d'Italia 2022, la Palmi-Scalea (Riviera dei Cedri) di 192 chilometri, disputata tutta in territorio calabrese. Una tappa pianeggiante che è stata lunghissima, è durata quasi cinque ore e mezza. Una menzione speciale la ottiene Diego Rosa, ciclista piemontese, che è stato in fuga per 141 chilometri. Ci ha provato, ma non è riuscito nell'impresa. Impresa che ha realizzato Demaré, che al fotofinish, davvero per pochi millimetri, ha vinto la tappa a scapito di Ewan.

Una tappa di passaggio che sembrava non dover lasciare una grande traccia e invece a suo modo la Palmi-Scalea ha scritto un capitolo di questa edizione del Giro d'Italia. Perché Diego Rosa è stato per 141 chilometri in fuga e soprattutto perché c'è stata una volata che ha fatto storia. Perché nonostante la tecnologia ci è voluto un po' per capire chi aveva vinto tra Demaré e Ewan.

Il francese, vincitore già della quinta tappa, si è imposto per pochissimi millimetri. Terzo il mito Mark Cavendish, che nel corso della tappa è stato autore di un bel gesto mandando un bacio al figlio. Quinti Nizzolo, il migliore degli italiani. La maglia rosa del Giro d'Italia è ancora lo spagnolo Juan Pedro Lopez, che mantiene 38 secondi di vantaggio sul tedesco Lennard Kamma.

Leggi anche Volata scudetto Serie A 2022, quante partite mancano e chi vince il campionato tra Inter e Milan

L'ordine d'arrivo della 6a tappa, Palmi-Scalea: 1) Demare; 2) Ewan; 3) Cavendish; 5) Nizzolo.

Classifica del Giro d'Italia dopo la 6a tappa: 1) Juan Pedro Lopez; 2) Kamma.