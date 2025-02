video suggerito

Colpi proibiti in gara, volano schiaffi e spinte: cicliste squalificate all'Exact Cross di Maldegem Manon Bakker e Jinse Peeters sono state protagoniste di una furiosa lite durante la gara internazionale di ciclocross in Belgio: spinte e schiaffi che hanno portato la giuria al verdetto finale di squalificare entrambe le concorrenti. In una prova che ha visto sul podio la nostra Sara Casasola, terza al traguardo.

A cura di Alessio Pediglieri

Brutta scena per il ciclismo femminile di cross nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio durante la prova internazionale a Maldegem in Belgio, quando in piena bagarre per prendersi i posti migliori, Manon Bakker e Jinse Peeters hanno iniziato a litigare a suon di spinte e sberle. Entrambe hanno concluso la gara ma la giuria le ha poi definitivamente squalificate per condotta antisportiva. Sul podio è arrivata la nostra Sara Casasola, splendida terza al traguardo.

Durante l'Exact Cross 2025 che si è svolta in Belgio, si è assistito ad una scena inaspettata su cui ha indagato la giuria che poi ha deciso di intervenire con tolleranza zero nei confronti delle cicliste coinvolte. Non è stato del tutto chiaro cosa sia successo sul percorso per scatenare una furiosa discussione tra due concorrenti, una belga e una olandese.

La lite tra Bakker e Peeters: colpi proibiti poi la doppia squalifica

Dalle immagini in diretta televisiva si è assistito solamente alla parte finale del diverbio, durante un serrato testa a testa nel fango per prendere la posizione migliore. Manon Bakker e Jinse Peeters si sono ripetutamente toccate, incrociando le proprie traiettorie, dopodiché l'olandese che gareggia per i team Crelan-Corendon e Fenix-Deceuninck Development ha cercato di liberarsi con uno spintone. Riuscendoci, ma ricevendo la reazione da parte di Peeters con uno schiaffo sul casco. Entrambe le cicliste alla fine sono state squalificate dalla giuria presente al Parkcross, che non ha fatto sconti.

Sara Casasola sul podio: è arrivata terza a Maldegem

Di rientro dal mondiale di Lievin, dove ha ottenuto il sesto posto, Sara Casasola ha confermato subito le sue doti ed è salita sul podio a Maldegem in Belgio. La friulana della Crelan Corendon si è infatti classificata al terzo posto nella gara della donne elite che ha visto il successo della lussemburghese Marie Schreiber davanti alla olandese Inge Van Der Heijden. La prova maschile è stata invece conquistata dal belga Lauren Sweeck che ha preceduto di pochi metri Eli Iserbyt e Niels Vandeputte.