Cavendish è costretto a ritirarsi dal Tour: infortunio alla clavicola dopo una caduta sfortunata Termina all’ottava tappa il Tour de France di Cavendish: il britannico è costretto al ritiro dopo una caduta sfortunata che gli ha provocato un infortunio alla caviglia. Così sfuma il suo record di vittorie.

A cura di Ada Cotugno

Non poteva esserci notizia più brutta per Mark Cavendish: l'ultima immagine del britannico al Tour de France sarà quella con gli occhi pieni di tristezza e rabbia che fissano il vuoto, mentre viene medicato all'interno dell'ambulanza a seguito di una brutta caduta.

Il ciclista si sarebbe ritirato alla fine dell'anno e puntava a scrivere la storia di questa competizione. Prima di terminare la sua carriera aveva un obiettivo: diventare il recordman di vittorie di tappa al Tour in solitaria superando Eddy Merckx, un sogno che non potrà più coltivare.

Entrambi sono fermi a 34 e per Cavendish non ci sarà una seconda possibilità. Il ciclista è stato coinvolto in una brutta caduta a circa 60 chilometri dall'arrivo dell'ottava tappa Libourne-Limoges. Il gruppo, che non procedeva a una velocità elevata, ha creato un intoppo che ha portato il britannico a cadere dalla sua bici in una situazione che apparentemente non sembrava grave.

Ma già dal primo istante Cavendish ha capito che qualcosa di brutto si prospettava all'orizzonte. Il ciclista è rimasto per terra qualche minuto prima di rialzarsi, assistito dal personale medico per una brutta botta presa alla clavicola, un punto delicato del corpo che in questo sport può condizionare tanto.

Ed è successo proprio così. Dopo essere rimasto qualche minuto dolorante sull'asfalto Cannonball è stato accompagnato all'ambulanza, dove è stato subito medicato e assistito. Le immagini sono davvero tristi: le telecamere hanno ripreso il ciclista seduto nel mezzo con un tutore al braccio destro, con lo sguardo perso nel vuoto e la consapevolezza di non poter più salire sulla sua bicicletta.

Pochi minuti dopo è stato annunciato il suo ritiro, proprio nel mezzo dell'ultimo Tour de France della sua carriera. Nel corso della settima tappa ha provato a raggiungere il suo obiettivo con la 35esima vittoria francese ma è arrivato appena secondo, alle spalle di Philpsen.

Una beffa enorme per Cavendish che non avrà più la possibilità di ripetersi e dovrà condividere il primato con Merckx. Cala il sipario su questa competizione per il britannico che si ritira sommerso dai pensieri e dall'amarezza.