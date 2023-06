Brutta caduta per Contador durante una corsa in Cina: volto ricoperto di sangue e un occhio nero Contador è apparso sul web con il volto completamente insanguinato: il ciclista è stato protagonista di una brutta caduta mentre si trovava a Pechino.

A cura di Ada Cotugno

La Vuelta sbarca in Cina per la prima volta con un grande evento durato due giorni e che ha coinvolto anche storici ciclisti ormai lontani dalle scene. Sui pedali è tornato anche Alberto Contador, protagonista di una disavventura che gli è costata un sopracciglio spaccato e un occhio nero.

Dal 2017 lo spagnolo si è ritirato dal professionismo, ma la sua passione per il ciclismo di tanto in tanto lo porta ad affrontare nuove avventure. Tra queste anche l'evento organizzato dalla Vuelta a Pechino, in una due giorni che ha coinvolto grandi e piccoli con percorsi di diversa difficoltà.

E proprio su quelle strade Contador è caduto con il volto sull'asfalto mentre si trovava in gruppo con altri ciclisti. Le immagini, che hanno fatto subito il giro del web, hanno mostrato il ciclista con il volto completamente insanguinato.

Tutti i suoi sostenitori si sono spaventati, perché la caduta è apparsa molto più grave del previsto, e per tranquillizzarli lo spagnolo ha pubblicato un video attraverso i suoi canali social in cui si mostra con un occhio nero e un vistoso taglio all'altezza dello zigomo.

"Era arrivato il momento di testare l'asfalto", ha commentato ironicamente per stemperare la paura della caduta. "Sono immagini dure, ma stanno già circolando sul web e quello che volevo trasmettere è la calma. C'era molto sangue perché sia ​​il taglio del sopracciglio che quello dello zigomo erano profondi, ma niente di troppo importante".

Contador ha quindi spiegato che il volto insanguinato era dovuto proprio ai diversi tagli che si è procurato sul sopracciglio, sullo zigomo e anche sul labbro. Le immagini erano effettivamente molto dure, ma il ciclista se l'è cavata solo con qualche punto di sutura.

Oggi l'edizione speciale della Vuelta a Pechino terminerà e Contador tornerà in Spagna questo lunedì, proprio come previsto nella sua tabella di marcia iniziale che è rimasta invariata nonostante la caduta.