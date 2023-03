Brutta caduta alla Milano-Sanremo, in quattro sbattono sull’asfalto: colpa di una rastrelliera Bruttissima caduta a 30 chilometri dall’arrivo: improvvisamente quattro ciclisti sono volati in area. Colpa di una rastrelliera posta sulla carreggiata, non rimossa e nemmeno segnalata!

A cura di Alessio Pediglieri

Pericolo alla Milano-Sanremo, la classica di primavera che si sta correndo in queste ore. A circa 35 chilometri dall'arrivo si è sfiorata la tragedia su un tratto di strada tortuoso: in quattro sono finiti violentemente a terra, sbalzati dalle biciclette per un improvviso ostacolo sulla carreggiata. In coda al gruppo, improvvisamente c'è stata la caduta: sembrava in un primo momento che i corridori si fossero agganciati o qualcuno avesse frenato senza motivo.

Dalle immagini e dal replay, invece si è capito perfettamente il problema che ha causato lo sbandamento e il volo sull'asfalto: una rastrelliera posta a lato della careggiata, non rimossa e nemmeno segnalata è stata la causa del disastro. Sono caduti in quattro tra cui anche Sam Bennett e Cesare Benedetti. Fortunatamente dopo qualche secondo di apprensione, tutti sono riusciti a riprendere la propria corsa, non in perfette condizioni.

(in aggiornamento)