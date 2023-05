Bruno Armirail è la nuova maglia rosa del Giro d’Italia: Denz vince la 14a tappa La quattordicesima tappa del Giro d’Italia da Sierre a Cassano Magnago è stata vinta da Niko Denz, ma il protagonista di giornata è Bruno Armirail.

A cura di Marco Beltrami

Niko Denz è il vincitore della quattordicesima tappa del Giro d'Italia. Il ciclista della BORA – hansgrohe ha anticipato sul traguardo in una bella volata Derek Gee (Israel – Premier Tech) e Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost). Colpo di scena in vetta alla classifica generale con Bruno Armirail nuova maglia rosa, a scapito di Geraint Thomas.

Dopo il tappone alpino di ieri contraddistinto anche dalle polemiche per la riduzione a causa del maltempo, la quattordicesima frazione del Giro da Sierre a Cassano Magnago di 196 km, contraddistinta dall'unico GPM del Sempione, ha confermato le aspettative Sotto una pioggia battente, c'è stata una prima fuga da parte di 29 corridori che ha avuto "via libera" da parte del gruppo maglia rosa.

A circa 50 chilometri dall'arrivo, ecco lo scatto di 4 ciclisti Toms Skujiņš (Trek – Segafredo), Davide Ballerini (Soudal – Quick Step), Laurenz Rex (Intermarché – Circus – Wanty) e Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck) che hanno allungato sugli altri fuggitivi. Quello che sembrava un finale scontato con una volata di gruppo, si è rivelato invece intrigante e contraddistinto dall'incertezza con 3 battistrada come Oldani, Ballerini e Skujiņš, davanti a Bettiol, Mayrhofer, Gee e Denz.

Alla fine a spuntarla è stata proprio quest'ultimo, che ha piazzato così la doppietta al Giro d'Italia. Un altro protagonista assoluto di giornata è stato però Bruno Armirail, ovvero uno dei 29 ciclisti che aveva prodotto la prima fuga. Il francese del team Groupama – FDJ, arrivato quasi un minuto dopo il vincitore sul traguardo aveva 18'37" dalla maglia rosa Thomas in avvio, e grazie alla sua impresa si è preso la nuova leadership della classifica generale.

Un minuto e 50 di vantaggio per Armirail su Thomas, che scivola così al secondo posto lasciando dunque la maglia rosa al transalpino. Per il resto nessuno stravolgimento di classifica con Roglic terzo con il distacco immutato. La Ineos, il team di Thomas, ha deciso di non fare nulla per cercare di difendere il primato del gallese, una scelta strategica in vista della fase finale della corsa.