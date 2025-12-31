Boonen più forte di Pogacar: Tadej s’inchina a “Tornado Tom”, suo il record di vittorie in un anno solare

Tadej Pogacar ha festeggiato uno straordinario 2025 ricevendo il trofeo del Campione dei Campioni per l'anno solare. Dove ha dominato la scena del ciclismo inanellando vittorie su vittorie, sia ai grandi giri sia nelle classiche di un giorno, passando da Europei e Mondiali. Eppure, con la maglia iridata sulle spalle, c'è un altro ciclista che è riuscito a fare ancora meglio nel XXI rispetto al fenomeno sloveno in 12 mesi: è Tom Boonen che nel 2006 è stato straordinario, riuscendo a vincere ancora di più di Pogacar.

Una sfida assoluta, tra titani del ciclismo, un testa a testa vissuta a suon di vittorie, tra braccia al cielo e medaglie, anche se a distanza di vent'anni. Tom Boonen e Tadej Pogacar si sono giocati ad oggi lo scettro del migliore in assoluto in un solo anno solare e a vincere non è stato – per una volta – lo sloveno: il belga, oggi felice 45enne attivissimo pilota di supercar, riuscì nel lontano 2006 a fare ancor meglio, conquistando più successi in assoluto.

Il 2025 di Tadej Pogacar: prima vittoria a febbraio, poi non si è più fermato

Il 2025 di Tadej Pogacar è stato fenomenale: ha iniziato a vincere a febbraio, con due vittorie di tappa e la classifica generale dell‘UAE Tour e non si è più fermato. A marzo ha vinto la Strade Bianche e ad aprile ha vinto il Giro delle Fiandre, la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi. Dopo la primavera, il totale contava già nove successi. A giugno si sono aggiunte altre quattro vittorie (tre tappe e la classifica generale del Delfinato) e cinque a luglio (quattro tappe e la classifica generale del Tour). Il suo successivo trionfo è arrivato ai Campionati del Mondo, con il titolo in Ruanda.

Da campione del mondo in carica, Pogacar chiude a 20 vittorie in un anno

Dopo i Campionati del Mondo, Pogačar ha aggiunto il tocco finale con le vittorie ai Campionati Europei (indossando la maglia iridata), alle Tre Valli Varesine e al Giro di Lombardia. In totale? 20 vittorie in soli 12 mesi con la maglia iridata indossata.

Il 2006 da antologia di "Tornado Tom" da campione del mondo in carica

Tom Boonen nel 2006 fece però ancor meglio. "Tornado Tom" è riuscito a vincere ancora di più nel suo anno da campione del mondo. Vinse il suo titolo mondiale vent'anni fa, il 25 settembre 2005, a Madrid e nel 2006 ha compiuto un'impresa ancor oggi imbattuta dallo stesso Pogacar. Boonen ha iniziato l'anno con una vittoria al Doha International GP, poi ha vinto quattro tappe e la classifica generale al Tour of Qatar e poco dopo ha vinto anche l'ultima tappa della Ruta del Sol.

Il record ancora imbattuto in un anno solare: 21 trionfi

Le sue vittorie a marzo e aprile includono tre tappe alla Parigi-Nizza, l'E3 Prix, il Giro delle Fiandre e lo Scheldeprijs. A maggio e giugno, ha continuato due tappe al Giro del Belgio, la Veenendaal-Veenendaal, e una tappa al Giro di Svizzera. È riuscito ad aumentare il suo totale di diciassette vittorie portandole ad un totale da record, 21, tra agosto e settembre, vincendo tre tappe all'Eneco Tour e una al Tour of Britain.