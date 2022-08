Barbieri e Zanardi fanno l’impresa: oro nella Madison agli Europei di ciclismo Rachele Barbieri e Silvia Zanardi hanno conquistato la medaglia d’oro nella specialità della Madison. Sono campionesse d’Europa di ciclismo.

Rachele Barbieri e Silvia Zanardi campionesse d’Europa nella specialità della Madison.

Due farfalle sui pedali, leggere e velocissime. Rachele Barbieri e Silvia Zanardi hanno conquistato la medaglia d'oro nella specialità della Madison o Americana. Sono campionesse d'Europa di ciclismo. Una successo sofferto costruito con forza, strategia e lucidità. Un successo arrivato a corredo di una gara fatta di strappi, concentrazione, capacità di scegliere il momento giusto per piazzare lo sprint, accelerare e tenere botta con lo sguardo fisso davanti e il ritmo che guida cuore e gambe.

Semplicemente strepitose, così possono essere definite le prestazioni delle azzurre che hanno dato tutto nonostante la fatica per gli impegni precedenti: con 41 hanno chiuso davanti alla Francia (argento), il bronzo è andato alla Danimarca.

"Incredibile, è la prima in questa specialità che facciamo insieme" – è stata la prima reazione a caldo di Rachele Barbieri a caldo. "Abbiamo sofferto ma ci abbiamo sempre creduto", ha aggiunto Silvia Zanardi con un filo di voce. Sorridenti e felici, si abbracciano mentre le transalpine sfilano deluse sotto i loro occhi.

Le azzurre con le braccia al cielo in segno di esultanza subito dopo la vittoria nella finalissima agli Europei di Monaco di Baviera.

Secondo oro in due giorni per Rachele Barbieri, terza medaglia complessiva come la connazionale. La prima aveva fatto sfracelli nell’omnium, la seconda aveva già conquistato l’argento nella corsa a punti. E insieme nel quartetto si avevano strappato anche l’argento nelle prime giornate del torneo tedesco.

Undici, invece, il numero dei metalli messi al collo dai corridori italiani (3 ori, 5 argenti e 3 bronzi), un bottino che vale il terzo posto assoluto nel medaglie della rassegna continentale alle spalle della Germania e della Francia.

