Anche Evenepoel tra le persone truffate dal “postino di Anderlecht”: bottino da oltre 19 mila euro

A cura di Alessio Pediglieri

Il "postino di Anderlecht" aveva tra le sue vittime anche un nome illustre: Remco Evenepoel, il campione belga finito nella spirale delle carte sottratte e utilizzate dal portalettere che approfittava nell'aprire le buste e prelevare svariate somme di denaro. Un "bottino" complessivo da quasi 20 mila euro quello trovato dalle forze dell'ordine che dopo l'ennesima segnalazione, sono intervenuti cogliendo sul fatto il truffatore: a Evenepoel sono stati sottratti 9 mila euro dal conto di una delle sue società.

Tra i malcapitati anche Remco Evenepoel: sottratti 9 mila euro su uno dei suoi conti

Quando la polizia ha deciso di intervenire, perquisendo la casa del postino, ha trovato dozzine di carte rubate una delle quali intestata proprio a Remco Evenepoel e collegata a una delle società di cui è azionista. Le ulteriori indagini della polizia hanno confermato che su quel conto c'era stato un prelievo di 9.000 euro. L' importo complessivo del denaro rubato dal postino ha però raggiunto la considerevole cifra di 19.500 euro che poi, secondo il rapporto della procura di Halle-Vilvoorde, il postino utilizzava per soddisfare la propria dipendenza dal gioco: ora rischia fino a 18 mesi di reclusione.

La truffa del "postino di Anderlecht": carte e PIN sottratti dalle caselle della posta

Continua il periodo non troppo positivo per Remco Evenepoel che dopo i problemi fisici ha dovuto affrontare anche quelli giudiziari. Perché l'attuale campione iridato su strada era tra le vittime di un ladro ricercato in tutto il Belgio e conosciuto come il "postino di Anderlecht". Il truffatore aveva escogitato un trucco semplice quanto redditizio e privo di, apparenti, conseguenze negative: approfittando del proprio lavoro apriva le cassette delle lettere degli stabili in cui consegnava la posta e sottraeva le carte di credito. Il postino controllava le lettere che le banche inviavano ai propri clienti, in cui facilmente si poteva dedurre all'interno la presenza delle carte con relativo PIN .

L'allarme e le indagini: il postino inchiodato dalle telecamere dei Bancomat

L'allarme è stato lanciato quando una donna, che aveva contattato la propria Banca, non ha ricevuto la nuova carta ma si era accorta che comunque, cera stato un prelievo di denaro dal proprio conto. Così sono scattate le indagini, verificando i movimenti sugli sportelli Bancomat della zona e attraverso le telecamere di sicurezza si è visto un uomo prelevare con una certa frequenza soldi in contanti, poi identificato proprio col portalettere che a fine malfatto o si liberava della carta o la reinseriva nella lettera da consegnare al destinatario.